Interview mit Monika Grütters : „Ich fühle mich wie auf Entzug“

Frau Kulturstaatsministerin, seit dem 2. November sind Theater, Kinos, Museen, Opernhäuser und Konzertsäle in Deutschland geschlossen – Einrichtungen, die umfangreiche Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt haben. Zahlt die Kulturszene jetzt die Zeche für das Versagen der Bundesländer bei der Kontrolle der Partyszene?

Die Entwicklung der Pandemie zwingt uns dazu, auch diejenigen in die Maßnahmen zur Eindämmung von Corona einzubeziehen, die keine Schuld an den hohen Infektionszahlen tragen. Die Experten sagen uns: Wir müssen die Sozialkontakte um 75 Prozent reduzieren, um die sogenannte zweite Welle zu brechen. In der Bevölkerung gibt es einen breiten Rückhalt dafür, die Schulen offen zu halten, das Arbeitsleben nicht zu stoppen und dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft zu ermöglichen. Wenn diese drei Bereiche offen bleiben, gibt es darüber hinaus leider keinen Spielraum für Differenzierungen mehr. Der Kulturszene gilt nicht nur meine große Sorge, sondern die der ganzen Bundesregierung. Man zwingt einen Bereich der Gesellschaft, die Füße aufs Neue still zu halten, der schon im ersten Lockdown in seinem Lebensnerv getroffen wurde. Das Einzige, was wir zur Abmilderung der Folgen bieten können, sind finanzielle Beihilfen – und da wollen wir schnell und effektiv handeln und tun das auch.