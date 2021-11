Zwanzig Jahre tingelte Rink durch die Welt. Sie arbeitete auf noblen Kreuzfahrtschiffen genauso wie den Tagesdampfern in der Provinz; im Casino, in österreichischen Bergrestaurants und zwischendrin doch kurz in der Küche: Bei Gosch auf Sylt grillte sie Fisch. In der Zeit lernte sie die Highs und Lows der Gastronomie kennen, verstand, was es bedeutet, für 300 Gäste verantwortlich zu sein oder nur für drei. In der Küche des Urgestein im Steinhäuser Hof landete sie eher aus Zufall. Sie sollte dort ihrer früheren Ausbilderin – und späteren Schwiegermutter – über die Schulter gucken. Und brachte von ihren Wanderinnenjahren allerhand neue Ideen in die bodenständige Landgasthofküche ein. Als die Schwiegermama aufhörte, stellte Rink mit ihrem Mann Hanno, mit dem sie heute Restaurant und Gasthof betreibt, zunächst den ambitionierten Benjamin Pfeifle als Küchenchef ein, mit welchem sie erste Schritte in die gehobene Gastronomie gingen. 2013 erkochte der dort den ersten Stern. Rink schaute ihm zunächst über die Schulter. Als er ging, um sein eigenes Restaurant zu eröffnen, hatte sie genügend Vertrauen, die Position selbst auszufüllen.



An der Sterneküche schätzt sie die Präzision, das filigrane Arbeiten mit Pinzette und Lineal. Rink ist Technikerin durch und durch. An neuen Rezepten tüftelt sie oft wochenlang, dann verwandelt sich ihr Restaurant in ein Labor, in dem jeder Testgang wie ein Versuchsergebnis akribisch festgehalten wird. In Rinks reiner Frauenküche, in der sowieso die leisen, respektvollen Töne regieren, könnte man in solchen Momenten eine Stecknadel fallen hören.



Denn Rink kommt oft auf ungewöhnlichen Wegen zu ihrem Ziel. Klassische Produkte der französischen Sterneküche, etwa Hummer oder Leberpastete, bearbeitet sie mit Techniken oder kombiniert sie mit Zutaten, vor denen andere zurückschrecken würden. Sie sagt: „Bei mir ist alles immer wieder anders.“ Einen roten Faden gibt es in ihrer Küche dennoch: Rink ist eine Meisterin darin, verschiedene Texturen auf einen Teller zu bringen. Knusprig, flüssig, fest, glibberig, geeist: Wo früher im Service viel passierte, findet das Spektakel heute im Gaumen statt.







Ungestopfte Entenleber, Buchecker, Holunder, Brioche