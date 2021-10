Immer wichtiger ist die Daten- und Prozesssicherung, liefert doch die Auswertung Informationen zum Zustand der Maschine. Doch die Werkzeugkiste ist nicht verschwunden. Es ist eine Kombination, auch die Mechaniker setzen längst Laptops ein. Als papierlose Fabrik wird jede Mitteilung, werden alle Einträge in Schichtbücher digital erledigt. So sind auch Mechaniker rund ein Viertel ihrer Zeit am Rechner. Nach einer Störung wird direkt im System vermerkt, wo es geklemmt hat. Diese Daten bieten viel Potential. Und so wurde ich zum Tec-Client-Koordinator. Ein Job, den es vor drei Jahren so noch nicht gab.



Dieser stetige Erneuerungsprozess hat Hierarchien flacher gemacht, entschieden wird in Teams. Selbst die Gestaltung des Umfeldes – heller, moderner und angenehmer – hat nichts mehr von der alten Fabrik. Das bedeutet aber auch mehr Herausforderung und nicht etwa, dass unsere Halle menschenleer ist oder jemals sein wird. Die klassische Handarbeit gibt es noch – zum Beispiel im Finish-Bereich der Macan-Motorhaube. Das kann kein Roboter. Auch in der Montage gibt es noch viele manuelle Tätigkeiten, doch statt 500-mal am Tag dieselbe Handbewegung wie früher, am alten Fließband, wird heute rotiert.



Wir sehen uns noch als Arbeiter. Definitiv. Wir stellen ja etwas her, leisten echte Arbeit. Ein Mechaniker mit einem Laptop bleibt ein Arbeiter. Es wird nur komplexer, welche Fähigkeiten wir mitbringen müssen. Weiterbildung ist Dauerzustand. Inzwischen übernehme ich immer mehr Tätigkeiten in der IT-Planung. Die Zukunft sehe ich in Technologien wie Augmented Reality. Wie können Instandhaltungsteams eine ARBrille nutzen? Bislang muss ein externer Experte selbst für eine schnelle Maßnahme anreisen und quer durchs Werk. Jetzt hole ich ihn per Videosession dazu, gehe mit ihm über die Brille durch die Anlage. Er kann mir von außen sagen, wo was zu tun ist: Blend mir was ein, spiel mir eine Datei zu! Diese Optionen sind im Praxistest. Dann bekommt auch der ausführende Anlagentechniker eine AR-Brille. Und auch der muss den Umgang damit lernen. Was heute noch futuristisch wirkt, ist morgen Arbeitsalltag.