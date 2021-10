FRANKFURTER ALLGEMEINE QUARTERLY: Als Sie Ihre Marke 2015 gründeten, setzten andere Jungdesigner auf das Konzept Unisex. Design also, das den unterschiedlichen Körpertypen kaum Rechnung trägt und vergleichsweise groß bis grobschlächtig geschnitten ist, oder ein Styling, das klassische Frauenkleidung an Männern zeigt und umgekehrt. Der Franzose Ludovic de Saint Sernin und die Britin Grace Wales Bonner wurden so für den LVMH-Preis nominiert – eine hohe Auszeichnung der Modebranche –, der Japaner Ino Masayuki gewann ihn mit seinem Label Doublet 2018 sogar. Sie entschieden sich für das Gegenteil und setzten komplett auf Männermode. Wieso?