Politischer Vorstoß : Mit Bäumen die Welt retten? Träumt weiter!

„We were in the jungle. There were too many of us.“ Bild: Picture-Alliance

„Endzeit...“, so begann der große Wissenschaftserzähler Hoimar von Ditfurth, auch er einer der frühen Bestsellerautoren, die den grünen Geist geweckt haben, sein berühmtestes Buch über die Krise des Planeten, und fuhr fort: „Es steht nicht gut um uns.“ Das war vor etwas mehr als einer Generation. Ditfurth beendete sein Werk mit einem berühmten Wort Luthers: „So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit.“

Einfache Lösungen sind wie kluge Sätze: unwiderstehlich. Zum Weitererzählen. Seitdem vor zwei Tagen in der international bedeutenden Wissenschaftszeitschrift „Science“ ein Aufsatz erschienen war, in dem Schweizer Forscher die ungewöhnlich detaillierte Auswertung von Satellitenbildern dokumentierten, wissen wir, wo auf der Welt neue Bäume wachsen könnten und wie viel klimaschädliches Kohlendioxid sie der Luft entziehen könnten. Seitdem rast die neue Losung wie ein Lauffeuer durch den Blätterwald und auf jeden Schirm: Einfacher geht die Weltrettung nicht. Die Züricher Wissenschaftler befeuerten die umweltpolitische Heilsbotschaft nach Kräften: „Der Klimawandel kann durch nichts so effektiv bekämpft werden wie durch Aufforstung.“ 900 Millionen Hektar Wald zusätzlich weltweit, das sollte zu machen sein. Falls das gelänge, wohlgemerkt: Nur wenn die Weltgemeinschaft sich durchringen würde, die Erde mit einer Fläche von der Größe ganz Brasiliens oder der Vereinigten Staaten (der siebenundzwanzigfachen Fläche Deutschlands) zu bepflanzen, wäre der Klimakollaps also zu verhindern.

Im Handumdrehen wären nach dieser Rechnung zwei Drittel der bislang von Menschen verursachten, klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen neutralisiert. Die Bäume saugen das Gas wie ein Schwamm auf. Und nicht nur das: Mit dieser Maßnahme allein könne der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre innerhalb eines geologischen Wimpernschlags um sagenhafte 25 Prozent verringert und das im Pariser Klimavertrag angepeilte Ziel von 1,5 Grad Maximalerwärmung eingehalten werden. Mit einer einzigen Maßnahme. Weltrettung im Handstreich. Das hat es noch nie gegeben.

In den weltökonomischen Untiefen

Wir können davon ausgehen, das wird es auch weiterhin nicht geben, selbst nicht mit dem vielversprechenden Schweizer Waldrezept. Nicht, weil Klimapolitik bisher überhaupt nur heiße Luft produziert hat – tatsächlich steigt die Kohlendioxidkonzentration ungebremst weiter. Nein, man kann sogar behaupten: Klimaschutz wirkt, an vielen Stellen nämlich. Leider werden die vielen Einzelmaßnahmen in ihrer Klimawirkung durch viele Einzelsünden stante pede ausgehebelt. Wenn hier Kohlekraftwerke dichtgemacht werden, gehen dort zwei neue in Betrieb; baut man heute sparsame Motoren, fährt man tags drauf dicke Geländewagen. Unterm Strich steht die Klimapolitik also nicht nur erbärmlich da, sie hat es bisher auch immer geschafft, jeden großen geopolitischen Wurf in den weltökonomischen Untiefen zu versenken.

Allerdings bringt das Apfelbäumchen-Konzept aus der Schweiz, so könnte man einwenden, viel bessere Voraussetzungen mit an den Start. Wissenschaftlich ist das richtig: Der Weltbiodiversitätsrat und auch der Weltklimarat haben das in ihren jüngsten Berichten zur Weltlage klar herausgearbeitet: Je mehr Wälder, desto besser fürs Klima, Naturschutz und Artenvielfalt. Eine ökologische Weisheit, die nicht nur so alt ist wie der Waldbau selbst, sondern schon auf dem anno 1992 von Helmut Kohl mitinitiierten „Erdgipfel von Rio“ ein Megathema war – und auf allen nachfolgenden Klimagipfeln sowieso. Mit anderen Worten: Win-win-Träume sterben nie aus.

Neu

2,95 FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln und somit zur ganzen Vielfalt von FAZ.NET – für nur 2,95 Euro pro Woche Mehr erfahren

Die entscheidende Frage ist jetzt, wie das klimapolitische Dauertheoretisieren endlich in Realpolitik, sprich: Wille plus Handlung, überführt wird. Und hier lohnt es sich noch mal, Rio in Erinnerung zu rufen. Rettet den Regenwald – der grüne Schlachtruf von damals ist nämlich nicht Vergangenheit, sondern beschreibt ziemlich genau, wo die Waldpolitik heute weltweit steht. Jede einzelne Minute geht allein im brasilianischen Amazonas, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet, Regenwald von der Größe eines Fußballfeldes verloren. Für die vergangenen Monate, mindestens aber seitdem Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro („Tropen-Trump“) sein Amt übernommen hat, ist eine massive Steigerung der Abholzungsraten aktenkundig. Auch am Kongo und in Südostasien ist Kahlschlag alltäglich.

Mehr als zwölf Millionen Hektar weltweit waren es im vergangenen Jahr global gesehen – ein weiterer Rekord. Nicht über Adhoc-Massenaufforstung also muss geredet werden (Monokulturen aus Baumstangen wären die Windmühlen der Grünen), sondern zuallererst über realistische Wege aus der Vernichtungsspirale unserer Wälder.