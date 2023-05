Aktualisiert am

Ein Missverständnis? In Paris hat ein Einundachtzigjähriger ein Bild Miriam Cahns angegriffen, das Vergewaltigung als Kriegswaffe zeigt. Der Täter ist so ungewöhnlich wie die Reaktion des Museums.

All over: Das von in einem Hustensaftfläschchen transportierter Farbe angegriffene Bild „Fuck Abstraction!“ der Malerin Miriam Cahn Bild: Picture Alliance

Konkret ist das Gemälde in einem un­erwarteten Sinn geworden: Am Sonntag wurde Miriam Cahns „Fuck Abstrac­tion!“ mit violetter Farbe überschüttet. Das Werk der Schweizer Künstlerin, Teil der Retrospektive „Ma pensée sérielle“ im Pariser Palais de Tokyo, nährt seit Wochen eine Polemik. Am 28. März musste das von sechs Kinderschutzorganisationen angerufene Pariser Verwaltungsgericht entscheiden, ob es abgehängt werden sollte. Es befand, das Gemälde solle weiterhin gezeigt werden.

„Fuck Abstraction!“ stellt einen ge­sichtslosen, nackten, muskulösen Mann dar; er steht vor einem kleineren, knieenden Körper, dessen Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Mit der linken Hand zwingt er ihn zu einer Fellatio; die rechte ruht auf dem Kopf eines von einem grauen Block halb verdeckten weiblichen Körpers. Abstrakt ist das De­kor, das nur aus dem Quader und einem schmutzig anmutenden Hintergrund be­steht.

Auch die Farbgebung der Körper, zwischen violett-verletzlich und schweinchenrosa-aggressiv, wirkt trist. Das Bild ist in der Tat keine Kinderpornographie, es verherrlicht und versinnlicht nichts. Es stellt sich sogar die Frage, ob es Kinder zeigt: Darauf deutet vor allem die Körpergröße hin, die jedoch metaphorisch, als Ausdruck von Unterlegenheit, verstanden werden kann. In einer Presseerklärung hat die Künstlerin gesagt, ihr Gemälde klage Vergewaltigung als Kriegswaffe an.

Wenige Künstler haben mehr zu sexuellem Missbrauch gearbeitet als Miriam Cahn

Was es mit Sicherheit zeigt, ist se­xuelle Gewalt in abstoßender Form. In­sofern ist völlig unverständlich, warum Kinderschutzorganisationen gegen das Bild vorgehen: Sie benennen und be­kämpfen schließlich ebenfalls das von ihm Illustrierte. Zur Erhitzung der Ge­müter hat beigetragen, dass die ersten Skandalschreier aus Marine Le Pens Rassemblement national stammen und offensichtlich weder von ästhetischen Interessen noch von Publikumssorgen angetrieben wurden – 45.000 Besucher in den ersten fünf Wochen fanden nichts auszusetzen. Guillaume Dé­sanges, Präsident des Palais de Tokyo, verzichtete auf Glasschutz: Seine Antwort waren erklärende Texte und Mediatoren. Auch die Hängung – Cahn hat die potentiell schockierenden Ge­mälde in einem Raum versammelt – zielte auf Deeskalation.

Genügt hat das nicht – allerdings hatte der Täter nicht das derzeit gewohnte Profil. Wie im Lauf der Woche bekannt wurde, ist er 81 Jahre alt und hat die Farbe in einem Hustensaft-Flakon eingeschmuggelt. Harmlos ist er nicht: Es soll sich um Pierre Chassin handeln, Sohn des Generals Lionel Chassin (Teilnehmer am Putsch d’Alger 1958). Sein Sohn kämpfte ebenfalls für ein franzö­sisches Algerien sowie als Söldner im Kongo. Er vertrat kurzzeitig den Front national in den Yvelines und gilt als Rechtsaußen.

Mit den ikonoklastischen Aktionen der Letzten Generation lässt sich Chassins Tat nicht vergleichen: Wie Dé­sanges zu Recht betont, sollte das Werk nicht symbolisch befleckt, sondern in seinem Gehalt getroffen und zerstört werden. Daher läuft die Verteidigung des Rassemblement national, der offiziell die Tat verurteilt und besagten Vergleich aufmacht, ins Leere. Désanges hat das Gemälde im Palais de Tokyo weiterhin hängen lassen; in der Liturgie ist Violett die Farbe der Trauer.