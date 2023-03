Die Pandemie sei in den Hintergrund gerückt, „die Erleichterung danach“ jedoch ausgeblieben. Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende der F.A.Z.-Geschäftsführung, Thomas Lindner, am Freitag den F.A.Z.-Kongress „Zwischen den Zeilen“, der in vierter Folge auf dem Campus der Goethe-Universität stattfindet. „Perspektiven in Krisenzeiten“ war das Motto für die Gespräche mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur, um dem „unangenehmen Gefühl der Unbeherrschbarkeit“, wie Lindner sagte, in Zeiten von Klimawandel, Ukraine-Krieg und Bankenkrise etwas entgegenzusetzen. Wie aber lässt sich da Zukunft denken?

Michel Friedman plädierte im Gespräch mit Sandra Kegel, Feuilleton-Chefin der F.A.Z., für den Austausch, das „dialogische Prinzip“. Geht es um gesellschaftliche Zäsuren, kommt man in der deutschen Öffentlichkeit an Friedman kaum vorbei. Als Sohn Holocaust-Überlebender aus Krakau wurde der Jurist, Publizist und Moderator 1956 in Paris geboren, seine Familie siedelte knapp zehn Jahre später nach Frankfurt um. Unter dem Titel „Fremd“ erschien voriges Jahr sein Schilderung des Gefühls der Nichtzugehörigkeit in Buchform. Mit Kegel, die ihn als „unerschrockenen Debattierer“ vorstellte, sprach er über Schindlers Liste, über Lebenswege und die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Und darüber, dass er sich in die Literatur flüchtete, als er ein Kind war, um in ihr Menschen zu treffen.

Wollen Sie in der Demokratie weiterleben oder nicht?

Friedman pflegt eine radikale Offenheit. Als er vom Kind – in „Fremd“ ist nicht vom „Ich“ die Rede, vielmehr ist es „das Kind“, dem das Trauma stellvertretend für viele widerfährt – , und seiner Begegnung mit dem Ex-RAF-Anwalt und rechtsradikalen Antisemiten Horst Mahler erzählte, wirkte Friedman verletzlich. Er bezeichnete sich als „traurige, blutende, zerrissene und trotzdem lebensliebende Person“ und als faszinierten Neugierigen auf der Suche nach dem „Warum“. An ein Land, das er als Kind als Gefängnis wahrnahm, appellierte er, das ergebnisoffene Streiten zu lernen: „Ich mag das Ausrufezeichen nicht.“ Ganz zum Schluss, als der Gast schon verabschiedet war, meinte man in seinem letzten nachgeschobenen Appell – „Wollen Sie in der Demokratie weiterleben oder nicht? Dann tun Sie etwas!“ – dann doch ein eindringliches Ausrufezeichen zu vernehmen.

Kaum ein anderes Format löst tragische Ereignisse so publikumswirksam nach Gut und Böse auf, wie es der „Tatort“ tut. Das millionenstarke Publikum, sagte Margarita Broich im Gespräch mit Jürgen Kaube, Herausgeber der F.A.Z., forderte „Ordnung“ statt offener Enden. Derweil hätten ihre Vorbereitungen für die Rolle der Frankfurter Hauptkommissarin An­na Janneke für neue Ambivalenzen gesorgt: „Leider Gottes kann ich sehr gut schießen“, erinnerte sich die „Pazifistin“, als die sie sich zögerlich selbst beschrieb, mit der herzlichen Natürlichkeit, die man so an ihr bewundert.

Wenn Broich den Blick ins Publikum wandte, wirkte es, als würde sie die vierte Wand durchbrechen, so stark ist ihre Prägung durch das Theater. Zum Schauspiel fand sie über die Fotografie – unter Claus Peymann war sie Theaterfotografin am Bochumer Schauspielhaus –, jetzt beeinflusst ihre Begeisterung für das Medium auch die Figur Jannekes, die Broich beinahe durchgängig mit Kamera in der Hand spielt. Nach einem ersten Engagement in Frankfurt ist Broich mit dem „Tatort“ zumindest auf dem Bildschirm in die Mainmetropole zurückgekehrt. Auch in ihrer Wahlheimat Berlin merke sie montags beim Metzger, ob die Sendung gefallen habe: „Mit einem Tatort, der nicht gefällt, kann man die Leute auch beleidigen.“

Der unvoreingenommene Austausch über große und über spezielle Fragen stand im Zentrum der Veranstaltungen des Kongresses. Es ist das Prinzip, dem auch die Episoden von „F.A.Z. Wissen“ und dem „F.A.Z.-Bücher-Podcast“ folgen, die im Rahmen des Podcast-Festivals erstmalig auf dem Kongress präsentiert wurden. In ihnen wird beispielsweise verhandelt, wie es um das Arbeiten in der Pandemie und um Vergangenheit und Zukunft der Literaturkritik bestellt ist, in individuellen Perspektiven, aber immer im Dialog.