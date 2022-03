Michaela May wird 70 : Münchens Marilyn

Michaela May als Königin mit Leibwächter in „Kir Royal“ Bild: Imago

Eine echte Königin, nicht von Geburt, nur durch ihre Schönheit und die Heirat mit dem König eines Kleinstaats, irgendwo im Süden; aufgewachsen in einem Kleineleuteviertel im Münchner Norden und in ihrer Jugend bekannt als „das heißeste Höschen vom Hasenbergl“, Kathi I., Herrscherin von Mandalia, ist zurückgekehrt in ihre Heimatstadt, steht jetzt, in einem dünnen Negligé in ihrer Suite im „Bayerischen Hof“, neben ihr der Waffenhändler, mit dem sie bedeutende Geschäfte machen will; er zeigt ihr das neueste Schnellfeuergewehr, sie nimmt es in die Hand. Und dann drückt sie ab und brüllt vor Vergnügen und weiß nicht, wie sie den Finger vom Abzug wieder wegbekommt. Der Lärm und der Schaden sind ungeheuer.

Das ist der Höhepunkt der Folge „Königliche Hoheit“ aus Helmut Dietls Serie „Kir Royal“ und einer der besten Momente der ganzen Serie. Und wenn man das heute wieder sieht, meint man dabei auch zu verstehen, dass Helmut Dietl der Schauspielerin Michaela May damit ein Versprechen gab – eines, das der deutsche Film und das deutsche Fernsehen dann leider nicht erfüllen konnten.

Zu viel Lärm, zu viel Sex. Zu viel Action, zu viel Ambivalenz: Nein, die wenigsten trauten sich, Michaela May gegen ihren Typ (oder das, was sie dafür hielten) zu besetzen. Sie war und ist weich und weiblich, hat schöne Augen, ein unabweisbares Lächeln und auch in Filmen, in denen sie Hochdeutsch sprechen muss, den melodischen Münchner Unterton in der Stimme. So gefällt sie fast jedem – und so drückten sich die meisten der Filmer, mit denen sie gearbeitet hat, vor jener Frage, die doch Dietl so überzeugend beantwortet hat: ob man ihr mehr und Schwierigeres zumuten könne, als immer nur die schöne, charmante Münchnerin zu spielen.

Die sinnlichsten Buchstaben

In ihren sehr lesenswerten Erinnerungen, die soeben (bei Piper) erschienen sind, berichtet sie von einer gelungenen Kindheit im klein- und bildungsbürgerlichen Milieu der westlichen Vorstadt Laim. Sie erzählt von drei Geschwistern, die tragischerweise am Leben gescheitert sind. Sie schreibt davon, wie sie schon als kleines Mädchen ihr Taschengeld als Fotomodell verdiente und, noch als Kind, ins Filmgeschäft quasi hineinrutschte, ohne sich bewusst zu machen, was da geschah. In Géza von Radványis „Onkel Toms Hütte“ spielte sie neben Juliette Gréco, Eartha Kitt, Herbert Lom – und hatte keine Ahnung, wer diese Leute waren.

Gertraud Mittermayr war der Name, der da auf der Besetzungsliste stand – und als sie, langsam erwachsen werdend, sich einen Künstlernamen erfand, darf man sich das womöglich wie bei Norma Jean Baker vorstellen, die, der Legende nach, ihre Lippen im Spiegel dabei betrachtete, wie die den Namen Marilyn Monroe formten. In „Neonstadt“, einem Episodenfilm aus München, der die Schwingungen von Punk und New Wave aufzunehmen versuchte, hatte sie ganz offensichtlich ein riesiges Vergnügen daran, die blassen Achtzigerjahre-Kinder mit einer herrlich sinnlichen Travestie von „I Wanna Be Loved By You“ zu erschrecken.

Es waren, in den frühen Siebzigern, Dietls „Münchner Geschichten“ gewesen, die ihr betont weibliches Image formten – nur dass es in dieser Serie darum ging, dass sie am Ende stärker, entschlossener und erwachsener war als Günther Maria Halmer, der die männliche Hauptrolle spielte. Und als Lars Kraume vor ein paar Jahren die beiden in dem Film „Familienfest“ noch einmal zusammenbrachte, war das tatsächlich ein Fest. Und umso trauriger war es auch: weil es einen an all die Filme erinnerte, in welchen die beiden leider nicht zusammen gespielt haben.

Heute wird Michaela May siebzig Jahre alt. Zum Geburtstag wünscht man sich von ihr dieses Lachen.