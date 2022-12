Messis WM-Triumph : Lionel im Himmel und auf Erden

Aktualisiert am

Lange Zeit war er umstritten, nur halb geliebt, kein Vergleich mit Diego Maradona: Erst jetzt, mit dem WM-Sieg, steigt Lionel Messi in den argentinischen Fußballhimmel auf.

Als Argentinien im späten neunzehnten Jahrhundert die ersten Vereine gründete, die sich ausschließlich dem Fußball widmeten, gingen die Initiativen von britischen Einwanderern aus, genauer: von Schulen und Gewerbeverbänden in der Hauptstadt. Die Klub­namen der ersten argentinischen Liga 1893 lauteten: Buenos Aires English High School, Quilmes Rovers, Old Caledonians, St. Andrew’s. Teilnehmen durfte nur, wer ein eigene s Stadion in der Stadt hatte, und wenn es hoch herging, kamen fünfhundert Menschen.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Wenn heute von Papst Franziskus berichtet wird, er sei Fan des Hauptstadtvereins San Lorenzo Almagro, wirkt das auf den ersten Blick wie ein Stück argentinischer Folklore: typisch Lateinamerika! Dahinter steckt aber der alte Glaube, der Fußball diszipliniere nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen. Es war ein Vertreter des Salesianerordens namens Lorenzo Massa, der den Jungs dieses Viertels von Buenos Aires das Fußballspielen erlaubte, sofern sie die Messe besuchten, und so wurde 1908 San Lorenzo gegründet.