Das Merkel-Urteil : Falsche Neutralität

Wie hat man sich beidseitige oder allseitige Parteinahme vorzustellen? Das bleibt ein Geheimnis des Zweiten Se­nats des Bundesverfassungsgerichts beziehungsweise der fünf Richter, die im Organstreit zwischen der AfD und der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel für die vorgestern verkündete Entscheidung gestimmt haben. Der Se­nat möchte nicht so verstanden werden, dass das Grundgesetz der Kanzlerin verboten hätte, sich während ihres Besuchs in Südafrika am 6. Februar 2020 in irgendeiner Weise über die am Tag zuvor erfolgte Wahl des Ministerpräsidenten von Thüringen zu äußern. Die „Mitglieder der Bundesregierung sind durch das Neutralitätsgebot lediglich daran gehindert, im Rahmen ihrer Regierungstätigkeit einseitig Partei zu ergreifen“. Sie dürfen demnach Partei ergreifen, nur nicht einseitig.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften".



Parteinahme ist aber einseitig. Wer Partei ist, steht auf einer Seite, und es gibt eine Gegenseite. Im politischen System der Bundesrepublik wird die Regierung von Parteien gebildet. Der Senat schreibt seine 1977 entwickelte Rechtsprechung zu den Neutralitätspflichten der Regierung fort und dehnt den Bereich, in dem sie durchschlagen sollen, aus.