Menschen und Tiere : Kann man beim „Kuhflüstern“ etwas fürs Leben lernen?

Langsam hebt die Kuh ihren Kopf, stellt die Ohren auf und schaut die Neuankömmlinge auf der Weide kauend und mit großen Augen an. Feine Löckchen kräuseln sich auf der Stirn im glänzenden ahornfarbenen Fell des Angusrindes. „Das ist so eine Kuh, wo man als Züchter denkt: schönes Tier“, sagt Wilhelm Schäkel. Der promovierte Landwirt und Philosoph hält neben Schafen, Pferden und Eseln auf seiner Bio-, Urlaubs- und Erlebnis-Ranch in Zempow im Norden Brandenburgs rund 100 Rinder. Mit ihnen führt er regelmäßig interessierte Besucher in die Kunst des Kuhflüsterns ein.

Alpaka- und Eselwanderungen, Pferde- und Schafsbegegnungen, jetzt das Kuhflüstern: Neu sind diese Angebote nicht, aber sie locken verstärkt sinnsuchende Großstädter an. Auf Instagram wird für „Experiences“ wie das Kuhflüstern geworben, Influencer posen schon länger mit Alpakas auf der Weide. Die Begegnung mit der Herde: plötzlich cool. Warum? Und was genau kann man dabei eigentlich lernen?

Das Kuhflüstern wurde für den Umgang mit Tieren entwickelt. Als Landwirt stand Schäkel vor der Frage: Wie bewege ich meine Herde von Weide A nach Weide B? Gängige Antwort: mit Druck und Gewalt. Aber aggressives Treiben oder Hiebe mit dem Stock lösen bei der Kuh „richtig Stress aus“, sagt Schäkel. Er suchte nach einer Alternative. Das ist nicht nur eine ethische Frage: Eine gestresste Kuh gibt weniger Milch. Und kann aggressiv werden. Jährlich gibt es laut Schäkel in Deutschland rund 6000 – 8000 Unfälle mit Kühen. Bei rund 700 Kilo Körpermasse endet das schon mal tödlich. Schäkel stieß auf die „Low Stress Stockmanship“-Methode aus den USA, bei der Landwirte lernen, mit Achtsamkeit und dem Einsatz von Körpersprache die Kuh zu lenken. Gewaltfreie Kommunikation also.

Der Kuhflüsterer bietet Seminare und Workshops nicht nur für Menschen, die mit Rinderherden arbeiten, sondern auch für alle, die auf Schlagworte wie Stress und Mindfulness, Nähe und Distanz, Einfühlung und Soft Skills reagieren. „Neu-Berliner, sag ich mal“, beschreibt Schäkel die Zielgruppe und taxiert seine Besucher aus der Hauptstadt mit durchdringendem Blick.

Schäkel glaubt, dass man mit den Tieren auch etwas über sich selbst lernt – in 3-Stunden-Programmen oder ganzen Seminarwochen. Auch Manager können einiges über Mitarbeiterführung mitnehmen: Kuhherden hätten zwar hierarchische Strukturen, allerdings würden Entscheidungen als Kollektiv und zugunsten aller getroffen. Die Kühe schaffen also schon längst, woran der Mensch oft noch scheitert.

Schäkel hat auf eine Papiertafel das Wort „Kuhflüstern“ geschrieben. Bevor es auf die Weide geht, gibt es eine theoretische Einführung und Sicherheitshinweise: „So ein Rind willst du nicht gegen dich aufbringen.“ Für ihn sind es ganz besondere Tiere: Die Kuh habe ihren ganz eigenen Charakter, pflege Freundschaften. Und sie lebt selbst in sozialen Strukturen von bis zu 70 Tieren. Danach organisierten sich die Kühe in Untergruppen. Den Seminarteilnehmern möchte er die „Sprache“ der Kühe beibringen. Keine Muh-Laute, sondern Bewegungen. Da beim Menschen auch rund 90 Prozent der Kommunikation ohne Worte stattfindet, kann das mit der Einfühlung durchaus gelingen. Am Umgang mit der Herde könne man sein Verhalten gespiegelt bekommen.

Das Ziel des Tages wird sein, die Herde von einer Weide auf eine andere zu versetzen, nur mit den Mitteln des eigenen Körpers. Dazu sei es wichtig, relativ schnell innerhalb der Herde in eine Entscheider-Position zu gelangen; zu führen mit Vertrauen, ganz ohne Angst.