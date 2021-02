Schwermütige Musik : Melancholie als Trendstimmung

Aus dem Summen wird ein Singen. Die Lippen bleiben reglos. Die Kombination von Bild und Ton irritiert, lässt die Stimme fremd wirken. Der Gesang zwischen Hauchen und Flüstern verdunkelt die Wörter. Äußerungen in der Schwebe, vielmehr eine Suche als ein Finden. Im Musikclip zu „When the Party’s over“ sitzt Billie Eilish wie ein zynisches Sinnbild ihres Songtitels weißgekleidet in einer weißen Leere und blickt apathisch auf ein Glas schwarzer Flüssigkeit, den Kopf schwermütig dem Boden zugewandt. Dann trinkt sie. Schluck für Schluck rinnt das Schwarz in ihren Körper. Jetzt blickt sie den Zuschauer an. Aus ihren Tränenkanälen quillt das Schwarz über ihr Gesicht auf den Boden. Melancholie als Exzess.

Billie Eilishs Musik steht nicht allein. Musiker wie Lana Del Rey und Bands wie Radiohead oder Coldplay sind enorm populär und spielen Musik mit melancholischem Einschlag. Auch in der sogenannten Neo-Klassik um Max Richter, Ludovico Einaudi, Ólafur Arnalds oder Nils Frahm klingt vordergründig eine verträumte Melancholie, ebenso in Gegenwartsphänomenen wie Post-Rock oder Cloud-Rap. Als weitere Gestalt dieses Gefühls inszeniert sich Taylor Swift auf dem Cover ihrer letzten Veröffentlichung „Evermore“ allein im blätterlosen Wald. Knochengleich ragen die Äste ins Nichts. Am Boden stehen die Pflanzen in letzter Blüte, ehe ihre Stiele verwittern. Die Sängerin hüllt sich in einen zu großen Mantel, kariert, mit gedeckten Farben. Er hält den Herbst gefangen, der schon in den Winter übergehen will. Der Mantel hält sie warm und die Kälte ab.

Schwarze Galle

Die Musik wird zum Medium eines Gefühls. Das Erlebnis der Melancholie wird der Musik einkomponiert. Die akustischen Codes zur Klanggestaltung, also Tempo, Lautstärke, Tonhöhe, Rhythmus und Klangfarbe, spiegeln die Eigenschaften des Gefühls. Traurige Musik ist eng gefasst. Die Klänge überwinden nur kurze Distanzen und benötigen dafür vergleichsweise viel Zeit. Ganz gleich, ob ein klassisches Adagio oder ein verträumter Elektro-Track, die Töne verhallen als überformte, umwölkte Klänge in kleinen Intervallen. Echo und Halleffekte hüllen in vibrierende Langsamkeit und führen in eine Weite, in deren Distanz die Konturen verwischen. Den Hörer hinterlässt es in einem dem Heimweh vergleichbaren Gefühl. Die Distanz zum Zuhause und gleichzeitig seine unmittelbare Nähe im Erleben seiner Abwesenheit. Melancholie ersetzt die Ordnung des Nacheinanders mit der Unordnung der Gleichzeitigkeit. Es entsteht eine Überforderung des Fühlens mit einer Überhöhung des Wahrgenommenen.

Gefühle lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen: Emotionen und Stimmungen. Emotionen sind zielgerichtet. Das heißt, sie haben einen Auslöser, und es ist bekannt, worauf sie zurückzuführen sind. Stimmungen sind diffuser und halten länger an. Die Melancholie gehört zu letzterer Kategorie. Kulturhistorisch bewegt sie sich zwischen Pathologisierung und Idealisierung. Wärme und Schwärze bilden die Grundbestandteile antiker Beschreibungen der Melancholie. Aristoteles verstand die Melancholie als instabilen Zustand, physiologisch herbeigeführt durch die Beschaffenheit der körpereigenen schwarzen Galle. Hippokrates hatte ihr den Namen melainê cholê gegeben (melas = schwarz, cholê = Galle). Als eine der vier Humoralsaftquellen konnte sie maßgeblich das eigene Befinden beeinflussen. Wird die schwarze Galle zu heiß, überwältigt uns eine große Manie, erkaltet die Galle, folgen depressive Symptome. Nicht von ungefähr ist das Burn-out-Syndrom in die Nähe der Melancholie gerückt.

Aus der Welt gefallen

Robert Burton erhob im siebzehnten Jahrhundert das Melancholisieren (melancholizing) zu einem aktiven Vorgang, bei dem über unerfüllte Bedürfnisse gegrübelt oder der Liebe entgegengesehnt wurde. Das veredelt die Melancholie mit schöpferischem Potential. So kann sie in das erhebende Gefühl der Selbsterfahrung umgedeutet werden. Diese innere Seelennatur setzte die Romantik mit den äußeren Naturlandschaften gleich. Die Landschaften weiteten sich, der einzelne Mensch verblasste und schrumpfte auf die Größe eines Steins, wie etwa Caspar David Friedrichs Mönch am Meer. Offenheit als Weltformat.