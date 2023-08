Was bedeutet es, wenn der Sohn das Asperger-Syndrom hat? Max Feys Spielfilm „Zwischen uns“ geht dieser Frage in der ARD ohne Illusionen nach.

Spielfilme, die im Fernsehen laufen, werden mitunter wenig geschätzt. Entweder, so lautet ein gängiger Einwand, sind sie zu seicht (wie meistens in der Reihe „Endlich Freitag im Ersten“) oder sie setzen in ernsthafteren Angelegenheiten auf platte Didaktik. Dass es anders geht, zeigen die Debüts und Premierenreihen, filmästhetische Leuchttürme im Programm. Ihre Zahl ist freilich überschaubar. Und der neue Titel der Reihe irreführend.

Neunzehn Jahre lang lautete er „Debüt im Ersten“, seit 2022 firmieren die Filme unter „ARD Debüt“. Dabei geht es hier in der Regel um Filmhochschulabschlussfilme, mit Koproduktionsanteil der öffentlich-rechtlichen Sender, und keine „ARD-Werke“. So verhält es sich zum Beispiel bei dem Mutter-Sohn-Drama „Bulldog“ von André Szardenings, das kürzlich im Ersten lief.

Auch „Zwischen uns“ (Arte), gezeigt bei den Hofer Filmtagen, ist ein Spielfilmdebüt und eine Mutter-Sohn-Geschichte. Ebenfalls gemeinsam hat „Zwischen uns“ den beobachtenden Blick, der in Bildern und Szenen Beziehungs- und Handlungsausschnitte bloß einzufangen scheint. Die Kamera schiebt die Erklärung ganz nach hinten. Das Drehbuch pfeift auf Themendarstellung und Erläuterung von psychologischen Zuständen. Stattdessen sind die Zuschauer gefragt.

Wie ein Junge das System sprengt

Eva (Liv Lisa Fries), alleinerziehende Mutter, lebt mit ihrem Sohn Felix (bemerkenswert gespielt von Jona Eisenblätter) zusammen und arbeitet in einem Supermarkt. Der Alltag, vor allem der Schulalltag, fordert beide bis zur Schmerzgrenze, ihre Umgebung auch. Felix hat Asperger-Autismus, reagiert überstark auf Reize, Geräusche, Ansprache. Auch in der jetzigen Regelschule zeigen sich die Lehrerin Frau Jansen (Agnes Decker), Eltern und Mitschüler überfordert. Sanktionen und Besprechungen führen in Katastrophen.

Regelschule kommt von Regel, und an die kann Felix sich nicht zuverlässig halten. Immer wieder rastet er aus, greift andere an. Max Fey, Regisseur und Autor von „Zwischen uns“, zeigt ausschnitthaft, wie schwierig für Felix die Interaktion mit seinem Mitmenschen ist und warum seine Mutter so kämpferisch auftritt. Der Film zeigt, wie Felix übt, mimische Gefühlsausdrücke zu lesen, die ihm so unbekannt sind wie Mitgefühl. Seine Schulbegleiterin Elena (Lena Urzendowsky) bemüht sich um ihn, der Nachbar Pelle (Thure Lindhardt) nimmt Felix mit zum Fischgroßmarkt und entzündet in dem Kind einen Funken der Begeisterung für das Kochen. Aber „Zwischen uns“ ist keine billige Erfolgsgeschichte, auch kein Film über die wachsende Verzweiflung der Mutter allein. Er zeigt Überforderung und Grenzen allenthalben. Es wird schlimmer, daran kann auch die Schulpsychologin (Corinna Harfouch) nichts ändern. Das Gegenteil von hilfsbereit ist Evas Supermarktchef (Alexander Sascha Gersak), der ihr fristlos kündigt.

Max Fey scheint seinen Figuren vor allem zuzusehen. Das Geschehen, obwohl szenenweise von großer Dramatik, scheint sekundär. Primär zeigen sich Emotionen und Beziehungen und die im Ausdruck von Mutter und Sohn gespiegelten Wünsche, Enttäuschungen und Hoffnungen. Wenn jemand, zeichnerisch und intellektuell begabt, aber „sozialversagend“ und auf den ersten Blick emotionsverweigernd wie Felix, das System sprengt — liegt seine Zukunft in der Verantwortung seiner Mutter Eva allein? Was wird mit ihr selbst? „Zwischen uns“ zeigt, was ist oder was sein könnte. Das ist kein Film kurzschlüssigen Wunschdenkens, er deutet höchstens schwache Silberstreifen am Horizont an.

