Serie „The White Lotus“ : In der Anstalt der Wohlstandsprobleme

Das Wort „paradiesisch“ ist eigentlich nicht steigerbar, denn entweder trifft es zu, dann sind eine Situation, ei­ne Landschaft, ein Urlaub eben vollkommen, und es gibt nicht das Geringste daran auszusetzen. Oder aber man ge­steht zu, dass es sich bei der Rede vom Paradies um eine Übertreibung handelt, einen Näherungswert, hinter den die ir­dische Wirklichkeit immer wieder zu­rückfällt. Auch auf Hawaii, auch in einem Luxusresort wie „The White Lotus“, in dem alles so makellos auf Perfektion ausgerichtet ist, dass dabei eigentlich nur ein Narrenspiegel herauskommen kann. 2021 war die Miniserie auf HBO, die von Personal und Gästen eines Urlaubs­pa­ra­dieses namens „The White Lotus“ er­zählte, ein Überraschungshit auf HBO.

Eher kurzfristig kam die Produktion überhaupt zustande, wegen Corona mussten größere Projekte zurückstehen, und so bekam einer der interessantesten Kreativen im derzeitigen amerikanischen Serienwesen eine Chance: Mike White, Autor von Kinofilmen wie „School of Rock“ oder „Nacho Libre“, Executive Producer bei der großartigen, leider nach zwei Staffeln verblichenen Serie „Enlightened“ mit Laura Dern, und immer wieder auch Schauspieler, zum Beispiel schon 2000 in „Chuck & Buck“, hinter dem man durchaus ein kleines, nerdiges Selbstporträt von Mike White vermuten darf.

„The White Lotus“ geht von einer dieser Ideen aus, die auf eine Serviette passen: Wohlstandsprobleme treffen auf eine Anstalt, die ganz auf deren Behebung ausgerichtet ist und daran nur krachend scheitern kann. Und das alles vor dem Hintergrund unerträglich schöner Sonnenuntergänge und eines beinahe schon terroristischen Aloha-Spirits, also schamlos vermarkteter Indigenität – un­vergesslich, wie sich einer der jugend­lichen Verwöhnverweigerer in der ersten Staffel unter die Einbaumruderer mischt, um der größtmöglichen spirituellen Entfernung von seiner Mutter zuzustreben, die auch im Urlaub stündliche Videokonferenzen „mit China“ abhält.

Eine zweite Staffel verstand sich mehr oder weniger von selbst, schon weil White auf eine Formel gestoßen war, die sich problemlos ins Unendliche verlängern ließe. Unglaublich schöne Orte sind ja auf den Streamingportalen ein ei­genes Genre, man kann sich Traumhäuser aus aller Welt anschauen, oft auch mit den dazugehörigen Maklern. Notfalls reicht auch ein smarter Remix der ursprünglichen Ideen für eine bekömmliche Neuauflage. Und gerade das macht die Fortsetzung von „The White Lotus“ so spannend. Denn White hat daraus ge­radezu eine Studie über das Wesen der Wiederholung in der populären Kultur gemacht. Er hat einerseits das geliefert, was HBO sich wohl gewünscht hat: mehr vom selben.

Alle Fehler sind hier produktiv

Andererseits hat er in das Imitat so clever und diskret neue Aspekte eingearbeitet, dass man beide Staffeln am liebsten gleich noch einmal komparatistisch schauen würde, wie ei­nes jener Suchbilder, die auf den ersten Blick identisch wirken und dann doch fünf Fehler enthalten. Bei White sind die „Fehler“ alle produktiv, deswegen kann man „The White Lotus“ spielen wie ein konzeptuelles Memory: Die zweite Staffel deckt vieles auf, was in der ersten angelegt war, und lässt noch kristalliner erkennen, was man an einem so außerirdischen Ort wie diesem Refugium der globalen Glückspilze über die Menschheit lernen kann.

Der erste Neuigkeitseffekt betrifft na­türlich die Landschaft. Was kann nach Hawaii noch kommen? White macht mit der Fortsetzung von „The White Lotus“ einen klugen Schritt zurück in eine alte Welt, die sich als nicht minder exotisch erweist. Schauplatz ist dieses Mal Sizilien, sind die herrlichen Abhänge östlich des Ätna, mit dem Bilderbuchdörfchen Taormina als Zentrum. Man frühstückt hier auf kühn auskragenden Terrassen, kann sich in einem alten Theater herrlich antik fühlen, und bei Bedarf gibt es auch Bezüge zur amerikanischen Mythologie.

Schließlich kamen die Mafiapaten aus Francis Ford Coppolas „The God­father“-Trilogie aus Sizilien, und die Rückkehr „nach Hause“ war in diesen Filmen immer eine Mischung aus Paradiestrip und Höllenfahrt. In „The White Lotus“ ist das „Godfather“-Erbe schon zu einem Themenpark verfestigt, man kann neben einem Auto einen Cappuc­cino trinken, von dem man weiß, dass es bald durch eine Explosion zerstört werden wird. Jedenfalls in der parallelen Zeit des Kinos, auf die Mike White hier sehr schön als auf eine Kraft des Vergangenen verweist.