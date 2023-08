Die erste Staffel war schon groß, die zweite ist noch größer: „The Bear“ erzählt die amerikanische Saga neu. Und zeigt, dass es in einer Serie wie in der Küche auf Sorgfalt im Detail ankommt. Diesmal spielt auch Olivia Coleman mit.

Es gibt so viel zu sagen über diese Serie, dass man gar nicht weiß, womit man anfangen soll. Vielleicht damit: Selten sah Chicago so schön aus wie hier. Amerikanisch weit und offen und zugleich amerikanisch angeranzt und desolat. Selten hat auch der Soundtrack einer Serie so genau gepasst zu ihren leisen und lauten Augenblicken. Selten sind diese Augenblicke so aufeinander abgestimmt gewesen, dass man in den lauten auf die leisen hofft und umgekehrt. Selten ist die Dysfunktionalität einer Familie so schmerzhaft in Szene gesetzt worden, die undurchdringlichen Regeln des Rederechts, wer darf wem wann sagen, dass er oder sie nichts zu sagen hat oder endlich was sagen oder endlich die Klappe halten soll. Selten sah ein Omelett so hinreißend aus.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Schon die erste Staffel der amerikanischen Serie „The Bear“ von 2022 ist ein Ereignis gewesen. Die zweite, die ab jetzt auch in Deutschland zu sehen ist, hebt noch einmal ganz anders ab. „The Bear“ erzählte in der ersten Staffel die Geschichte eines Restaurants in Chicago und der Menschen, die es betreiben, die es in den Wahnsinn treibt, die sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben. In der zweiten geht es darum, ob und wie diese Menschen doch miteinander glücklich werden können. Und mit sich selbst.

Und während sich in den ersten acht Folgen dieser Serie der infernalische Lärm einer Profiküche voller großer und gefährlicher Egos langsam legte, bis zum Schluss eine Spannungsruhe einkehrte und Hoffnung aufkam, dass ab jetzt alles gut werden würde, entwickeln die neuen zehn Folgen von „The Bear“ jetzt eine ganz andere, vertracktere Dynamik.

„The Bear“, das hatte sich Carmy Berzatto schon auf der Highschool ausgedacht: So sollte eines Tages das Restaurant heißen, das er mit seinem Bruder Mike betreiben würde. Aber Mike (Jon Bernthal) hatte Carmy (Jeremy Allen White ) immer aus dem familieneigenen Sandwichladen herausgehalten. Und seinen kleinen Bruder damit in die Welt hinausgetrieben. Carmy, vielleicht aus Trotz, wurde Sternekoch. Arbeitete, quälte sich in den Spitzenküchen der Welt (in Irland, Frankreich, Dänemark, in New York) ganz nach oben, bis es nicht mehr spitzer ging.

Aber dann, eines Tages, nimmt Mike sich das Leben. Und vermacht seinem kleinen Bruder doch das Restaurant im Norden der Stadt. Also bricht Carmy ab. Kehrt zurück. Und versucht, mit den Leuten, die schon länger im „Original Beef of Chicagoland“ arbeiten, Standards einer professionellen Küche zu etablieren, wie Carmy sie gewohnt ist. Hygiene. Geregelte Einkäufe. Disziplin am Herd. Und er setzt als Umgangston durch, was sich unter den Fans der Serie als Erkennungsmelodie durchgesetzt hat. Weswegen man Leute, die „The Bear“ schauen, auch daran erkennen kann, dass sie sich jetzt selbst ständig so anreden: „Ja, Chef!“ „Danke, Chef!“ „Sorry, Chef!“ „Chef“, so nennen sich im Englischen professionelle Köche untereinander. Man muss nur in eine der vielen anderen Reality-Kochshows im Fernsehen schauen, es ist wirklich so, Chef.

Jenseits von Eden im Norden Chicagos

Aber ginge es in dieser Serie nur ums Kochen oder um das rasante Innenleben eines Restaurants, wäre das zwar interessant für alle, die sich für die Geheimnisse einer perfekten Bolognese interessieren. Doch „The Bear“ macht daraus eine amerikanische Saga. Um Aufstieg, Fall und zweite Chancen. Um die Liebe zwischen zwei Brüdern, jenseits von Eden im Norden Chicagos. Ums Zusammenraufen von Leuten, die Schicksal oder Zufall auf einem Raum zusammengedrängt haben, damit sie dort das Beste aus dem machen, was sie in die Hände kriegen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt.