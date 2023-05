Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordert das Auswärtige Amt zu diplomatischen Antworten gegenüber Russland auf, sollte sich der Verdacht eines Giftanschlags auf zwei exilrussische Journalistinnen in Berlin bestätigen.

„Klare Antwort unverzichtbar“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

„Dass der Kreml kritische Journalistinnen und Journalisten auch im Ausland unter Druck zu setzen versucht, ist schlimm genug“, erklärte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.

„Wenn sich herausstellt, dass Putin sogar vor Mordversuchen nicht zu­rückschreckt, ist eine klare Antwort des Auswärtigen Amtes unverzichtbar.“ Darüber hinaus seien die Sicherheitsbehörden aufgefordert, den Schutz von in Deutschland lebenden exilrussischen Berichterstattern zu verbessern. „Wer in Deutschland Schutz sucht und findet, darf kein Freiwild für Putins Handlanger sein.“

Die beiden exilrussischen Journalistinnen hatten nach ihrem Besuch einer kremlkritischen Konferenz in Berlin Vergiftungserscheinungen aufgewiesen. Der Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt hat eine Untersuchung aufgenommen.

Wie die „Welt am Sonntag“ berichtete, hatten die Journalistinnen an einer Konferenz des russischen Kremlkritikers Michail Chodorkowski Ende April in Berlin teilgenommen. Die Symptome einer Betroffenen könnten aber schon vor der Konferenz aufgetreten sein, schrieb die Zeitung, die Journalistin habe sich in die Berliner Charité begeben. Die zweite Betroffene habe die Vermutung geäußert, vergiftet worden zu sein.

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny war im Sommer 2020 bei einer Reise nach Sibirien mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Er wurde damals in der Berliner Charité behandelt. Laut dem Investigativnetzwerk Bellingcat steckte der russische Geheimdienst FSB hinter der Vergiftung. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück.