Reform von ARD und ZDF : Rundfunk auf der grünen Wiese

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird seit geraumer Zeit aus unterschiedlichen Gründen infrage gestellt, teilweise als überholt bezeichnet oder sogar abgelehnt. Immer lauter, immer vielfältiger werden die Forderungen nach Reformen. Die Frage nach Stellenwert und Bedeutung eines der Gesellschaft verpflichteten Rundfunks und seiner Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen in einer Demokratie wird dabei meist vernachlässigt.

Zweifellos stellt sich die Frage, ob in einer im Vergleich zur Gründungssituation total veränderten Welt die Ideen von damals auch heute noch gelten können. Politisch, gesellschaftlich, medienpolitisch und medientechnisch ist fast nichts mehr so wie zu der Zeit, in der dem Rundfunk – wesentlich durch das Diktat der Besatzungsmächte – eine für die Gesellschaft konstitutive Bedeutung zugemessen wurde. Was danach für einige Jahrzehnte durch die lebendige Erinnerung der Menschen an die Vergangenheit nachvollziehbar war, ist für viele ohne das eigene Erleben der Zeit vor und nach 1945 nicht mehr unmittelbar einleuchtend und selbstverständlich.