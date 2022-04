Zum Tod von Uwe Bohm : Der Junge von der Nordsee

Bis zuletzt meinte man in seinem Spiel die Konturen des sommersprossigen Jungen aus „Nordsee ist Mordsee“ durchschimmern zu sehen. Uwe Bohm war vierzehn, als ihm der Regisseur und spätere Adoptivvater Hark Bohm die Rolle des Arbeiterkindes gab, dessen Vater soff und prügelte.

Die Rolle sollte dem Jugendlichen zum künstlerischen Fanal werden. „Nordsee ist Mordsee“ mit der Filmmusik von Udo Lindenberg wurde nicht zuletzt deshalb ein Hamburger Kultfilm und fand darüber hinaus Beachtung, weil Hark Bohm in diesem Drama von 1976, seinem vierten Film, bereits seine unverwechselbare Handschrift erkennen ließ: Außenseitergeschichten mit großer Authentizität und behutsamer Schauspielerführung zu erzählen.

Als Elfjährigen hatte der Regisseur Uwe Bohm damals noch unter seinem Namen Enkelmann in einem Heim entdeckt und in „Ich kann auch ne Arche bauen“ besetzt. Mit entwaffnender Offenheit sprach der Schauspieler mit dem „SZ-Magazin“ von ein paar Jahren über sein frühes Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen – sein Vater, ein Hafenarbeiter, hatte für die DDR spioniert und war ins Gefängnis gekommen – und wie bei ihm Leben und Rollen bisweilen ineinandergriffen.

Neben Hark Bohm, mit dem der 1962 in Hamburg Geborene weiterhin Film drehte, darunter die Romanverfilmung von Walter Kempowskis „Herzlich willkommen“, arbeitete er auch mit Kinoregisseuren wie Peter F. Bringmann („Die Heartbreakers“) und Thomas Arslan („Ferien“). Im Ausreißerdrama „Tschick“ nach Wolfgang Herrndorf (Fatih Akin, 2016) war er der Vater, der sich nicht für seinen Sohn interessiert. Am Theater hatte Bohm mit Regisseuren wie Zadek und Peymann gearbeitet, und Ibsens „Peer Gynt“, der mit Lügengeschichten versucht, der Realität zu entfliehen, als Schlüsselrolle bezeichnet. Vor allem im Fernsehen aber war Uwe Bohm seit den Achtzigerjahren präsent. Oftmals verkörperte er Täter oder Verdächtige wie etwa in Stefan Kornatz’ fulminanter „Tatort“-Episode „Es ist böse“. Einen anderen Weg zu finden als den, der auf der Hand liegt, war sein Credo als Schauspieler, dem er auch in Nebenrollen beunruhigende Wirkung verlieh. Mit erst sechzig Jahren ist Uwe Bohm am 8. April in Berlin gestorben.