Zum Tod von Robbie Coltrane : Der Mann für alle Fälle

Seine Mitspieler Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint sind sich einig: Den Halbriesen Rubeus Hagrid in den „Harry Potter“-Filmen hätte kein anderer spielen können als Robbie Coltrane, dem sie in Kurznachrufen im Netz ihrer Verehrung versichern. Einem wie Hagrid, so die seinerzeit Jugendlichen, muss jemand wie Coltrane Statur geben, der auch Joanne K. Rowlings Wunschbesetzung war: ein Mann mit einem Riesenherzen, ungelenk, tollpatschig, voller Humor, Fürsorge und eben – herzensgebildet.

Mit einem solchen Profil hatte sich Robbie Coltrane, geboren am 30. März 1950 in schottischen Rutherglen unter dem Namen Anthony Robert McMillan (den Namen änderte er aus Verehrung für den Saxophonisten John Coltrane), schon vor knapp dreißig Jahren hervorgetan. Als Kriminalpsychologe Dr. Eddie „Fitz“ Fitzgerald setzte Coltrane in der ITV-Serie „Cracker“ („Für alle Fälle Fitz“) Maßstäbe für ein Genre, in dem er inzwischen unzählige Nachahmer gefunden hat.

Sein Fitz war ein unwiderstehlich unangepasster Schwermotoriker, Säufer, Kettenraucher, Spieler, Fremdgeher, Depressiver, Beziehungs- und Berufsverzweifelter, der trotz allem weitermacht und – selbstverständlich – den Fall löst, was den Beamten von der Vollpfostenpolizei nie gelingt. Warum kann er das? Weil er der Überzeugung ist, dass jeder eine Bank überfiele, wenn dafür keine Strafe drohte, und weil er die Menschen als Mängelwesen mag, auch wenn er sich jede Mühe gibt, das Gegenteil zu bezeugen. Vielleicht auch, weil sein Erfinder katholisch ist, wie der Autor Jimmy McGovern sagte, als man ihn nach Fitz fragte: „Das Wissen um die menschliche Psyche“, das man haben müsse, um solch eine Figur und Serie zu „schreiben, kommt alles vom Katholizismus“.

Seit Fitz, als der er bei uns von 1996 an im ZDF zu sehen war, war der gelernte Stand-up-Comedian Robbie Coltrane viel gefragt – auf der Bühne, im Fernsehen, im Kino als ehemaliger KGB-Agent in zwei „James Bond“-Filmen und schließlich als Hagrid in „Harry Potter“, als der er bis zuletzt Fanpost meterweise erhielt. Am vergangenen Freitag ist Robbie Coltrane im Alter von 72 Jahren gestorben.