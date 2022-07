Zum Tod von Dieter Wedel : Der Mann im Schatten

Dieter Wedel hätte in die Geschichte des deutschen Fernsehens eingehen können als der Mann, der den Nerv der Zeit traf und ein Genre zur Vollendung brachte, in dem er diesen Nerv derart freilegte, dass es alle anging. Episches Erzählen der Gegenwart, das war sein Ding. Er schuf Mehrteiler – heute würde man sagen „Miniserien“ –, mit denen er die Straßen leer fegte und Begriffe prägte. Wer „Einmal im Leben“ hört und in den Siebzigerjahren vor dem Bildschirm saß, weiß, was gemeint ist – der kleinbürgerliche Traum der Familie Semmeling vom Eigenheim, das Versprechen eines kleinen Stücks vom Glück, das sich in eine große Tragödie verwandelt, inszeniert von Dieter Wedel.

Da wäre der „Bellheim-Effekt“, hervorgegangen aus dem Kaufhausepos „Der große Bellheim“ (1992, mit Will Quadflieg, Mario Adorf, Hans Korte und Heinz Schubert), der meint, dass die wertebewussten Alten den kapitalismusbesoffenen Jungen noch einmal zeigen müssten, was wahre Tugenden sind. Und schließlich „Der Schattenmann“ (1995), gespielt von dem damals nicht allzu bekannten Stefan Kurt, der in Wedels Geburtsstadt Frankfurt als Polizist undercover geht und sich selbst beim Wechsel von der einen auf die andere Seite des Gesetzes verliert.

Anleihen bei den Hollywood-Stars

All das schuf Dieter Wedel, der schon zu Beginn seiner Karriere, als der am 12. November 1939 Geborene sich drei Jahre älter machte, um seine erste Regie zu bekommen, zeigte, dass er sich aufs Geschichtserzählen verstand. Wobei Kritikern schon die Anleihen auffielen, die er bei berühmten Kollegen wie Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Oliver Stone oder Woody Allen nahm. Das galt für den „Schattenmann“ und für „Die Affäre Semmeling“ (2002). In letzterem Fall mussten Wedel und ZDF dem Autor Manfred Zach und dem Rowohlt-Verlag fürs Abkupfern zahlen.

Das nahm Wedels Karriere allerdings nicht den Schwung, sie nahm nur eine neue Richtung. Mit der Wiederaufnahme der Geschichte der Familie Semmeling hatte Wedel seinen Zenit im Fernsehen überschritten. Was vorher dramaturgisch kompakt, spannend und schauspielerisch bewegend war, beim „Schattenmann“, beim „Großen Bellheim“ oder dem „König von St. Pauli“ (1998), wirkte überladen und nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Dafür sorgte Wedel nun am Theater für Furore. Von 2002 bis 2014 leitete er die Nibelungenfestspiele in Worms, 2015 übernahm er die Festspiele von Bad Hersfeld und sorgte für jede Menge Aufsehen.

Er sei ein Menschenschinder, hieß es

Das war die eine Seite des Schattenmanns, den Wedel nicht nur ins Fernsehen brachte, sondern der er selbst war. Seine öffentlichen Auftritte waren mitunter bizarr, dass er ein Menschenschinder sei, hörte man hinter vorgehaltener Hand auch. Anfang 2018 wurde die Schattenseite dann offenbar. Mehrere Schauspielerinnen gingen mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, Wedel habe sie sexuell missbraucht und vergewaltigt.

Die ihm zur Last gelegten Straftaten reichen weit zurück. Die Schauspielerin Esther Gemsch sagte, Wedel habe sie 1980 zu vergewaltigen versucht, geschlagen und schwer verletzt. Ihre Kollegin Ute Christensen berichtete, Wedel habe sie sexuell bedrängt, weshalb sie einen Nervenzusammenbruch erlitten und ihr ungeborenes Kind verloren habe. Eine weitere Schauspielerin gab an, Wedel habe sie 1975 vergewaltigt. Die Schauspielerin Jany Tempel sagte aus, Wedel habe sie im Sommer 1996 in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen, als sie für eine Rolle vorsprechen wollte.

Die Opfer nicht gehört

Wedel wies die Vorwürfe samt und sonders zurück. Die Sender und Produktionsfirmen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, sahen sich jedoch gezwungen, die Vorwürfe aufzuarbeiten. Bei der Bavaria, dem NDR, Sat.1 und im ZDF fand sich nichts Beweiskräftiges, wohl aber bei der Produktionsgesellschaft Telefilm Saar und dem Saarländischen Rundfunk, für die Wedel 1980 die Vorabendserie „Bretter, die die Welt bedeuten“ gedreht hatte. Die vom Sender 2018 eingerichtete „Taskforce“ stellte fest, von einer mutmaßlichen versuchten Vergewaltigung hätten etliche Verantwortungsträger bis hinauf zum damaligen Intendanten gewusst, aber – geschwiegen. Betroffenen sei „kein nachhaltiger Schutz gewährt“ worden. Das Muster ist bekannt.

2018 nahm die Staatsanwaltschaft München Ermittlungen gegen Wedel auf, im März 2021 erhob sie Anklage wegen Vergewaltigung. Erst am heutigen Mittwoch wollte das Landgericht München I verkünden, ob der Prozess gegen Wedel beginnt. Stattdessen kam die Meldung, er sei am 13. Juli verstorben.