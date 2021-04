Dokufilm „Die Unbeugsamen“ : Interview mit einem Killer

Die Debatte über den Dokumentarfilm „Lovemobil“ war kaum verklungen, da glaubte die „Zeit“ in der vergangenen Woche mit dem nächsten Skandal aufwarten zu können. Der Fall „Lovemobil“ ist eindeutig. Szenen, die Prostituierte zeigen sollten, die an Bundesstraßen in Niedersachsen ihre Sexdienste anbieten, waren mit Darstellerinnen inszeniert. Transparent machte das die Filmemacherin Elke Lehrenkrauss nicht. Dem NDR, der den Film mitproduziert hatte, fiel die Sache auf. Der Film wurde gesperrt, die Autorin entschuldigte sich und gab den Deutschen Dokumentarfilmpreis, den sie im vergangenen Jahr gewonnen hatte, zurück. Aus der Nominierungsrunde für den Grimme-Preis flog die Dokumentation ebenfalls heraus. Der Film „Die Unbeugsamen – Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen“ von Marc Wiese, den sich die Autorin Katja Nicodemus in der „Zeit“ vornahm, bleibt für den Grimme-Preis nominiert. Und das hat seinen Grund.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Die Vorwürfe nämlich, welche die „Zeit“ dem renommierten Dokumentarfilmer Wiese macht, sollte man sich schon genauer ansehen. Der wesentlichste Einwand lautet, Wiese habe das Interview mit einem Auftragsmörder, der vor der Kamera zugibt, auf Anweisung des heutigen Präsidenten Rodrigo Duterte Menschen getötet zu haben, gar nicht selbst geführt. Das freilich hat Wiese auch nie behauptet. Er hat im Gegenteil darauf hingewiesen, dass er das Gespräch nicht selbst führte, sondern dies ein lokaler Producer übernahm, mit dem er zusammengearbeitet hat. Im Film ist im Off-Kommentar zwar Wieses Stimme zu hören, damit ist aber nicht die Behauptung verbunden, dass er selbst der Interviewer vor Ort war. Das ist ein feiner, aber entscheidender Unterschied. Der Produzent des Films habe dies so gewollt, der auftraggebende Südwestrundfunk sei, wie Wiese im Gespräch sagt, informiert gewesen. Das bestätigte der SWR auf Anfrage.

Schnittfehler von „Vice“

Dass er sehr wohl angegeben habe, das Interview mit dem Killer geführt zu haben, stützt die „Zeit“ auf ein Gespräch, das Wiese mit dem Online-Portal „Vice“, auf dem sein Film gezeigt wurde, hatte. In diesem, schreibt die „Zeit“, frage der Moderator, „sichtlich beeindruckt von der Szene mit dem Killer“, wie Wiese an den Gesprächspartner herangekommen sei. Woraufhin Wiese von der Zusammenarbeit mit einem lokalen Producer berichte, der ihm den Rat gegeben habe: „Um deine Informationen zu bekommen, musst du ihn mit Worten angreifen, aber nicht zu sehr. Wenn du ihn zu sehr angreifst, wird er dich mit seiner Waffe angreifen.“ Dann habe Wiese gesagt: „Und ich dachte, ein falscher Satz, und der Typ tötet mich.“

Gesagt hat Marc Wiese das tatsächlich, auch im Gespräch mit „Vice“, nur sei es da gar nicht um das in der „Zeit“ erwähnte Gespräch gegangen, sondern um ein ganz anderes, nämlich um ein Interview mit einem Kommandanten der Lord Resistance Army in Uganda. Aufgrund des Zusammenschnitts von „Vice“ habe man den Eindruck gewinnen können, er spreche über die Dreharbeiten auf den Philippinen. „Vice“ habe den Schnittfehler inzwischen erkannt und behoben.

So schrieb es Wiese der „Zeit“, als diese bei ihm anfragte. So schildert er es im Gespräch mit dieser Zeitung. Und so wird es durch eine Mail bestätigt, die ihm und dem Produzenten des Films, Oliver Stoltz, „Vice“ schickte.

Uganda, nicht die Philippinen

Aus dem Text, der in der „Zeit“ erschien, geht das jedoch nicht hervor. Er liest sich, als habe Wiese bei „Vice“ tatsächlich gesagt, er sei der Interviewer gewesen, auch wenn er im Nachhinein erkläre, „es sei nicht seine Intention gewesen, das Interview als von ihm ausgeführt auszugeben“. In seiner Antwort an die „Zeit“ hatte Wiese dies, wie gesagt, erklärt, nebst dem Hinweis, dass im Voice Over von „wir“ die Rede gewesen sei. Habe er einmal „ich“ gesagt, sei dies ein Versehen gewesen.