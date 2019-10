Film „Prof. Wall im Bordell“ : Erotisches Fallbeilspiel

Ein älterer Herr geht in den Puff. Er ist die Titelfigur des Stefan-Krohmer-Films „Prof. Wall im Bordell“ und Hanns Zischler verleiht ihr jene mit leicht durchschimmernder Röte ausgestattete Bluthochdruckphysiognomie, die der Zuschauer bei Bordellbesuchern fortgeschrittenen Alters erwartet. Auf Bildebene wird einem der Besuch also leicht gemacht. Auf der Ton- und Dialogebene allerdings wird der Zuschauer streng erzogen: Er soll hinhören.

Zunächst wird über die zum Vorgang gehörende Finanztransaktion verhandelt. Wie auf dem Markt, nur nicht in Gewicht, sondern in Zeit bemessen. „Normalerweise einmal Kommen pro halbe Stunde.“ Der Professor und die Vorsteherin des Etablissements (Petra Kleinert) nebst Porzellan-Kuh, zebrabemustertem Empfangstresen und Frauensilhouetten auf dunkelroter Tapete sind beide gewohnt, dass man ihnen zuhört. Hier ringen zwei Experten um Wert und Wort. Er, Jura. Sie, horizontales Gewerbe. Wall wünscht sich eine bestimmte Dame und bekommt sie.

Aurelie (Emilia Schüle), für Wall „Frau Heinrich“, hat einst bei ihm Jura studiert. Hier im Zimmer mit den dunklen Vorhängen, der Whirl-Wanne und dem Rundbett, auf unbekanntem Terrain, ist sie es, die doziert und dominiert. „Sind sie stolz?“ Dahinter steckt ein Vorwurf. Denn – so verkürzt stellt es zumindest der Film dar –, nach einem Referat in seinem Seminar, das Wall abgebrochen und mit null Punkten bewertet hatte, wurde seine „begabteste Studentin“ nie mehr an der Universität gesehen. Er gibt vor, das betrüblich zu finden. Die Reue hat ihn hergeführt.

Wie in der Sprecherkabine bei der Aufnahme eines Hörspiels

Von nun an wird – nachdem die Anspruchssalatgarnitur „geistreich“ aufgezehrt ist – noch mehr geredet. Und zwar so, wie man in einer Sprecherkabine bei der Aufnahme eines Hörspiels redet. Irgendwie zurückgenommen, fast unterspielt – als wäre die Kamera (Patrick Orth), die Bilder voller Details und verdeckter Reize komponiert, gar nicht da. Zudem ist die Tonspur fast unangenehm aufdringlich: Automotoren starten, Türen fallen zu, Pumps klackern über den Flur und jedes Seufzen und Atmen ist überpräsent. Falsche Fährten werden in diesem Kammerspiel auch gelegt: Der Schluss, dass man sich die fehlende Anerkennung seines Professors eben auch als „Masseuse“ holen muss, ist abermals ein kurzer. Bevor aber die aufwendig verhüllte Verbindung der beiden Figuren ans Licht kommt, darf „Frau Heinrich“ tun, was sie ihrem einstigen Lehrer zuvor vorgeworfen hat: „Sie haben dafür bezahlt, dass Sie hier rumschwafeln können. Das ist schon mal besser, als wenn Sie dafür bezahlt werden.“

Doch das Gespräch, das den Film tragen soll, mäandert – nicht nur für den Professor anstrengend – von Nebenschauplatz zu Nebenschauplatz, bis all diese Nebenschauplätze ein gewaltiges Informationsknäuel bilden, das gegen Ende binnen zwei Minuten so brutal entwirrt wird, dass einen die Konstruiertheit des Zusammenhangs der Themen Jura, Fußball, Liebe und Sex betroffener macht als die ganze wirre Geschichte.

Die Frage nach dem, was hier alles zum Einsturz bringt, lautet: Ist es Mut, Übermut, die hohe Dosis des Alltäglichen im Konstruierten, oder dessen vollständige Abwesenheit? Gelingende, fast große Momente des Banalen wechseln sich mit entsetzlichen Momenten krachenden Scheiterns ab. Das liegt auch daran, dass sympathischen Nebenfiguren mit einem Mal schicksalshafte Rollen zufallen, die wirken, als hätte sie ein unbeteiligter Autor flugs dazuerfunden. Nur die Absicht, zu irritieren, wird irgendwann so deutlich ausgestellt, wie das männliche Glied, das hier an einer Stelle und auf eine Art ins Bild gerät, die den späten Sendeplatz erklären dürfte. Überraschend unüberraschend und doch auf höchst umständliche Weise ehrlich dafür: die sich binnen Sekunden entlarvende Willfährigkeit, Verwundbarkeit und hier auch wortreich unterstrichene Erbärmlichkeit eines Mannes in der anzüglichen Nähe einer starken Frau. Nur: Am Ende ist für niemanden etwas gewonnen.

Prof. Wall im Bordell läuft am Sonntag um 23.50 Uhr im Ersten.