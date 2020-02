Hubert Burda wird achtzig : Schreib das auf, Burda!

Die ARD hat Hubert Burda ein unschönes Geschenk zum Geburtstag gemacht: Fortan überträgt das erste Programm die Gala der „Bambi“-Verleihung nicht mehr. Der Bambi ist die Auszeichnung, durch welche der Burda-Verlag beziehungsweise die von ihm berufene Jury denjenigen aus Unterhaltung, Gesellschaft und Politik Wertschätzung ausdrückt, die diese nach Ansicht des Medienhauses gerade besonders verdient haben. Da fällt Glanz für alle ab, für Preisträger, Preisverleiher und Preisausstrahler. Für den Verleger Hubert Burda ist es die feierliche Gelegenheit, zu zeigen, was und wen sein Unternehmen zusammenbringt, das Who is who ist weltumspannend und umfasst Künstler, Schauspieler, Schriftsteller, Sportler, Wissenschaftler, Wirtschaftsleute und Präsidenten.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Damit ist es nun im öffentlichen Fernsehen vorbei, aber das muss Burda nicht erschüttern. Denn den Preis selbst zeichnet aus, was dem Medienhaus Burda und dem Verleger Hubert Burda insbesondere zu eigen ist: das Gespür, dort zu sein, wo das Publikum hinstrebt. Und das ist heute, noch vor dem Fernsehen, das Netz in seiner vielfältigen Ausgestaltung. Hubert Burda wusste immer schon früher als andere, wo der Trend hinführt, auf was sich Medienmacher, Journalisten und Manager einstellen, was sie wissen und kennen müssen. Lange bevor das Silicon Valley mit seiner Großerzählung von der „Disruption“ kam, die an die Grundfesten der Gesellschaft rührt, hatte er sich auf das digitale Zeitalter eingestellt und sein Unternehmen darauf ausgerichtet. Das Stichwort vom „Iconic Turn“ ruft er auf, wenn er darauf zu sprechen kommt, wie er sein Metier versteht. Sein Medienhaus heißt deshalb auch schon lange nicht mehr „Verlag“, sondern „Hubert Burda Media“. Zu diesen zählen nicht nur Magazine wie „Focus“ und „Bunte“, „Instyle“ oder „Superillu“. Es sind an die sechshundert Medienmarken inklusive Xing, Holidaycheck oder die Konferenzplattform „Digital, Life, Design“ (DLD). Die Hubert Burda Media beschäftigt mehr als zwölftausend Mitarbeiter und macht einen jährlichen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro.

Schaut man auf die Geschichte, könnte man denken, Hubert Burda seien Verlegertum und Erfolg in die Wiege gelegt worden, und er habe „nur“ das Erbe seiner Eltern Aenne und Franz angetreten, die einander als Verleger sogar Konkurrenz machten. Doch so war es mitnichten. Hubert Burda war nicht der natürliche Nachfolger. Mit seinem Vater befand er sich lange Zeit im Clinch. Er durfte zwar, seiner Neigung folgend, Kunstgeschichte studieren, sollte aber im Verlag schuften. Seinem Vater musste der jüngste von drei Söhnen beweisen, dass mit ihm zu rechnen war. 1975 wurde er Chefredakteur der „Bunten“. Nach dem Tod seines Vaters trat er 1986 an die Spitze des Verlags, nachdem er seine beiden älteren Brüder ausbezahlt hatte. In die Welt der Kreativen, die ihn inspirierten wie er umgekehrt sie, hatte er da längst seine Fühler ausgestreckt. Er befreundete sich mit Andy Warhol, Bazon Brock und Peter Handke. Die Losung für Burdas Vision als Unternehmer stammt von dem Maler Max Beckmann: „König im eigenen Bilderreich“, das wollte er sein.

Technik, Verlag und Journalismus immer gemeinsam im Blick

Doch ein solches Reich muss man erst einmal schaffen und Misserfolge wegstecken. Das vermochte Hubert Burda immer wieder. Er ist nicht nur ein Mann mit Visionen, deretwegen Helmut Schmidt einen zum Arzt schicken wollte. Er hat Ausdauer und Nehmerqualitäten. Als Burda 1991 gemeinsam mit Helmut Markwort das Magazin „Focus“ auf den Markt brachte, dachten viele in der Branche, nun folge nach der Pleite mit der „Super!“-Zeitung im Osten der Republik der Offenbarungseid auf ganzer Linie. Der „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein bot Burda damals für den Fall der Fälle Wirtschaftsasyl an. Doch stattdessen bot der „Focus“ dem „Spiegel“ in den Jahren darauf erfolgreich die Stirn und erschloss neue Leserschichten, bevor für alle gedruckten Zeitschriften und Zeitungen eine harte Zeit der Umstellung begann.

Dass diese käme, hatte Hubert Burda schon begriffen. Die Druckerpresse mag es seit Gutenberg 1450 und die Presse seit der „Straßburger Relation“ von 1609 geben, das Interesse der Menschen an Information, Bildung und Unterhaltung jedoch muss nicht an diese und auch nicht ans Fernsehen und das (unzerstörbare) Radio gebunden sein, das war Hubert Burda ebenso klar wie die Schlussfolgerung, dass sein Medienhaus sich bereits umgestellt haben muss, wenn anderen erst auffällt, wie sich das Rezeptionsverhalten wandelt. Was zähle, sagte er jetzt wieder in einem Interview mit dem „Handelsblatt“, sei das „Aufschreibesystem“ und wie dieses als nächstes aussehe. Das müsse man kennen. Das gab und gibt er, der vor zehn Jahren aus dem operativen Geschäft ausgeschieden ist, seinen Vorständen mit, und das wird er auch seinen Kindern Elisabeth und Jacob, auf die er in der Unternehmensnachfolge setzt, ins Stammbuch geschrieben haben.

„Die größten Fehler in Verlagen passieren, wenn Verleger keine Ahnung von Technik und Journalisten keine Ahnung vom Verlag haben“, sagte Hubert Burda dem „Handelsblatt“. Er, der lange Jahre auch mit großem Geschick als Präsident des Zeitschriftenverlegerverbands wirkte, hatte Technik, Verlag und Journalismus immer gemeinsam im Blick. Nur so vermochte er aus dem Burda-Verlag die Hubert Burda Media zu formen. An diesem Sonntag feiert er seinen achtzigsten Geburtstag.