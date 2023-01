Marita Breuer wird 70 : Ein Leben lang gefangen in Schabbach

Mit der Fernsehserie „Heimat“ wurde Marita Breuer über Nacht berühmt – und landete in einer Schublade, aus der Filmemacher eher selten eine Hauptrolle ziehen. An diesem Freitag wird sie siebzig.

Ihren siebzigsten Geburtstag hat Marita Breuer schon einmal gefeiert. Das war 1984. Mit Freunden, Bekannten und Verwandten in kaum überschaubarer Zahl. Allesamt eingeladen, wie sie verkündete, um zu sehen, wer eines Tages hinter ihrem Sarg herlaufe. Es wurde reichlich Schnaps ausgeschenkt. Enthemmt schunkelten die Gäste zu dem Lied von der Wutz, die zu Wurst verarbeitet wird. Und wenn auch später den Gästen einen Moment lang ganz sentimental ums Herz wurde, als ein alter Herr den Unterschied vom Jungsein und vom Altsein besang, war insgesamt doch kräftig was los in dem mit Girlanden geschmückten Gemeindesaal von Schabbach.

Zu sehen war die Feier in der elften und letzten Folge des Epos „Heimat“ von Edgar Reitz. Es war zugleich der Teil, in dem Marita Breuer als „datt Maria“ mit zweiundachtzig Jahren zu Grabe getragen wird. Dabei war sie in Wirklichkeit noch nicht einmal dreißig.

Mit der Rolle der Maria wurde Marita Breuer im Verlauf der Hunsrück-Saga, die sich ganz allmählich zur deutschen Chronik entfaltete, eine Saison lang so etwas wie die Mutter und zugleich Geliebte der Nation. „Sehnsucht nach Heimat“ titelte der „Spiegel“ damals und setzte entgegen seiner Gepflogenheit, bloß nicht mit Frauen aufzumachen, ihr Konterfei aufs Cover. Sehnsucht nach Breuer hingegen dürften nicht wenige Fernsehzuschauer empfunden haben, nachdem die Schauspielerin gleich in den ersten Filmminuten mit dem strahlenden Blick der Verliebtheit vom Fenster aus Paul Simon hinterherschaute. Der war gerade aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt. Und natürlich wurden die beiden ein Paar. Doch half es nichts, dass der Dorfschmied in der folgenden Szene kraftvoll ein Eisen in Form schlug, solange es heiß war, und dass die beiden jungen Menschen in einer wunderbaren Szene gemeinsam Kabel und Kontakte verlöteten. Das Glück war nicht von Dauer. Kaum hatte er mit Maria zwei Söhne in die Welt gesetzt, machte sich Paul noch in Folge eins aus dem Staub.

Sie hingegen blieb der ihr vom Dorf und der Familie zugedachten Rolle treu und erledigte mit unerschütterlicher Demut für vier Generationen sämtliche Aufgaben, die das Leben ihr stellte, ohne zu murren oder je kritisch Stellung zu beziehen. Das machte sie zum ruhenden Pol in einer Welt, die ein ums andere Mal in Schieflage geriet – und zum roten Faden für die Fabel, die alles aufgriff, was die Gesellschaft zwischen 1919 und 1982 bewegte, ausmachte und stets euphorisch als jeweils neue Zeit ausrief.