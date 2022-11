Guttenberg über Putin bei RTL+ : Duell der Egos

Dass das erste Wort dieser Dokumentation über Wladimir Putin „Ich“ lautet (nach der nüchternen Nennung des Zeitraums „August 2022“), ist vielsagend. Dieses „Ich“ nämlich unterläuft dem Film nicht, sondern ist sein USP („Unique selling proposition“). Dabei werden keine Gefangenen gemacht. Wenige Sätze später heißt es: „Ich war einmal der beliebteste Politiker Deutschlands“, gefolgt von dem Eingeständnis: „Ich habe damals Fehler gemacht – und dafür bezahlt.“ Gönnerhaft wird nachgeschoben: „völlig zu Recht“.

Er habe, so Karl-Theodor zu Guttenberg, bei all dem erfahren, „wie Macht die Menschen verführt“, war also irgendwie auch ein Opfer. Diese eigene Erfahrung freilich, so die unbescheidene argumentative Rahmung, prädestiniere ihn dazu, etwas über den Aufstieg Wladimir Putins herauszufinden: „Wie ist es möglich, dass ein Mann so viel Macht gewinnt, den Krieg zurück nach Europa bringt?“

Das Buch hieß „Vorerst gescheitert“

„Vorerst gescheitert“ hieß das Buch, in dem Guttenberg nach der Plagiatsaffäre im Jahr 2011 zu seinem Rücktritt von allen politischen Ämtern Stellung bezog. Der Maestro der Selbststilisierung arbeitete danach als Berater und Lobbyist, unter anderen für den inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard. In diesem Zusammenhang musste er sich Ende 2020 vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags erklären, was man wohl unter ‚vorübergehend weiterhin gescheitert‘ rubrizieren darf. Jetzt aber ist er wieder da, runderneuert als knallharter, turnschuhtragender Dreitagebart-Reporter und charismatischer Elder Statesman für RTL, wo er, keck entadelt zu „KT Guttenberg“, für – vorerst – zwei Dokumentationen sowie die Moderation des Jahresrückblicks an der Seite von Thomas Gottschalk eingekauft wurde.

Für seinen ersten Auftritt hat Guttenberg sich nun also den Despoten aus Moskau ausgesucht. Der Film nach einem Drehbuch des Autors Jörg Falbe zeichnet so zuverlässig wie mythisierend das Psychogramm des Hinterhofschlägers Wladimir Putin, der sich durch Geschick, Skrupellosigkeit und Täuschung an die Spitze der Russischen Föderation gesetzt hat, von wo er nun, mit Atombomben bewaffnet, die gesamte Welt bedroht. In der Produktion von i&u TV und Looping Group kommen, ganz klassisch, eine Reihe von Experten zu Wort: Publizisten wie Robert Misik, Katja Gloger oder der langjährige Moskau-Korrespondent des ZDF, Dietmar Schumann, ehemalige CIA-Mitarbeiter wie John Sipher, russische Oppositionelle – Michail Chodorkowski, Garri Kasparow, Marina Litwinenko, Pussy Riot – sowie Politiker in Deutschland und der Ukraine.

Was diese Gesprächspartner beitragen, hat Hand und Fuß. Man erfährt, wie Putin von den Straßen Sankt Petersburgs in die Politik fand und dort aufstieg, wie ihn seine Dienstzeit für den sowjetischen, dann russischen Geheimdienst geprägt hat, wie sehr ihn der Zusammenbruch des Ostreichs kränkte, den er als KGB-Verbindungsoffizier in Dresden persönlich erlebte. Die Kriege und ihre Vorwände in Tschetschenien, Georgien und der Ukraine (Syrien kommt zu kurz) werden in all ihrer Grausamkeit thematisiert, ebenso das Ausschalten von Nebenbuhlern und Gegnern im Innern. Freilich gehen die Analysen selten in die Tiefe. Und das Gesagte unterscheidet sich wenig von dem, was in vielen anderen Dokumentationen oder Talkshows gesagt wird.