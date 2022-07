Doku zu Jungenbeschneidung : Wem gehört die Vorhaut?

Auch Spinner haben gute Ideen. Dem ganzheitlichen Gesundheitsreformer, Adventisten und Prediger radikaler Enthaltsamkeit selbst in der Ehe, John Harvey Kellogg, gestorben im Jahr 1943, verdanken wir immerhin Maisflocken und Erdnussbutter. Als Arzt setzte er auf obskurere Methoden wie Elektrostimulation, wochenlange Dauerbäder, Einläufe, anregende Schläge oder Kunstlichtkuren. Als einen der schlimmsten inneren Feinde hatte er das Laster der Masturbation ausgemacht, das er mit Bandagen in den Griff zu bekommen versuchte. Wo das nichts nutzte, empfahl er die Beschneidung, und zwar ganz bewusst ohne Betäubung. Der „kurze Schmerz“ habe eine heilsame Wirkung.

Moralisch begründete Körperverletzung

Wer auf diese neuere, puritanische Richtung der Beschneidung (von Jungen) Bezug nimmt – obgleich Kellogg in der Dokumentation von Insa Onken nicht namentlich vorkommt –, hat es argumentativ leicht: Der Eingriff erscheint als rein moralisch begründete Körperverletzung. Traumata und gesundheitliche Komplikationen können die Folge sein. Christlich begründet war die Position der Puritaner jedenfalls nie, schließlich verläuft die Trennlinie zwischen Judentum und Christentum exakt hier. Im Brief an die Philipper, Kapitel 3, weist Paulus die Beschneidung geradezu höhnisch zurück. Und doch sind in den Vereinigten Staaten, wo Juden und Muslime gemeinsam weniger als vier Prozent der Bevölkerung ausmachen, bis heute rund siebzig Prozent der Jungen und Männer beschnitten (Tendenz fallend). Das moralische Argument schien also lange zu ziehen. Seit einigen Jahrzehnten wird es abgelöst – oder ergänzt – durch ein umstrittenes Hygiene-Argument.

Selbst wenn zutreffen sollte, dass eine oft schon im Säuglingsalter durchgeführte Beschneidung das Risiko von Peniskrebs und Geschlechtskrankheiten verringert, wie amerikanische Kinderärzte versichern, hält die Mehrheit der Mediziner in Europa die Risiken des Eingriffs für schwerwiegender: vom Sensibilitätsverlust (erogenes Gewebe wird entfernt) bis zur Amputation oder gar Todesfolge. Der Kinderchirurg Maximilian Stehr und der Urologe Thomas Kreutzig-Langenfeld machen im Film auf solche Gefahren aufmerksam. Begleitet wird zudem ein junger deutscher Betroffener bei seiner – erfolglosen – Klage gegen eine ihn dauerhaft beeinträchtigende Beschneidung im Kindesalter. Der Arzt hatte sanftere Mittel gegen eine Vorhautverengung (eine Salbe) nicht erwähnt.

Heute wird der wissenschaftliche Disput allerdings hauptsächlich auf einem anderen Schauplatz ausgetragen: dem afrikanischen Kontinent. Die Dokumentation zeigt die Verhältnisse in Kenia auf, die viel mit der hochumstrittenen Beschneidungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO von 2007 für Regionen mit hoher HIV-Infektionsgefahr zu tun haben. Weil die Beschneidungskampagne Voluntary Medical Male Circumcision (VMMC) nicht die angestrebte Zahl von 27 Millionen Freiwilligen erreicht habe, heißt es, sei sie im Jahr 2016 kurzerhand auf Jugendliche zwischen zehn und fünfzehn Jahren ausgedehnt worden (was im Jahr 2020 zurückgenommen wurde). Beschneidungskommandos suchten laut Schilderungen von Betroffenen überfallartig Schulen auf. Beschnitten wurde häufig ohne Einwilligung der Eltern. Viel körperliches Leid war die Folge.