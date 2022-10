Qatar macht Auflagen : Zensur bei der Fußball-WM

Wenn Sender, Filmemacher und Fotografen von der Fußball-WM in Qatar berichten wollen, müssen sie ausgefeilte Zensurvorgaben befolgen. Mit Pressefreiheit hat der Fußballverband FIFA offenbar nichts am Hut.

Handschlag in Doha: Gianni Infantino (links) und Qatars Emir Scheich Tamim bei der WM-Auslosung am 1. April 2022. Bild: picture alliance

Folgt man Gianni Infantino, dem Präsidenten des Weltfußballverbands FIFA, wird die Fußball-WM in Qatar ein einziges Freudenfest. „Wir haben immer gesagt, dass Qatar die beste FIFA-Weltmeisterschaft aller Zeiten ausrichten wird. Und wenn man sich heute im Land umschaut, die hochmodernen Stadien, die Trainingsplätze, die U-Bahn und die gesamte Infrastruktur, dann ist alles bereit, und jeder ist willkommen“, sagte Infantino am Montag, als die Organisatoren verkündeten, dass weitere 30.000 Hotelzimmer für Besucher zur Verfügung stünden. „Die Welt ist begeistert. Qatar ist bereit. Die Bühne ist bereitet. Gemeinsam werden wir auf und neben dem Spielfeld die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten abliefern“, jubelte Infantino, der vor einem Jahr aus Zürich in die qatarische Hauptstadt Doha umgesiedelt ist. Dort zog es ihn hin, teilte die FIFA seinerzeit mit, um die WM „enger zu begleiten und seine präsidialen Pflichten neben Zürich vermehrt auch von Doha und anderen Standorten der Welt aus wahrzunehmen“.

Keine Rede von dem Geschacher, das zur Vergabe der WM in die Wüste führte, keine Rede von den Bedingungen, unter denen Tausende Gastarbeiter schuften mussten, um die acht Stadien und all die anderen Bauvorhaben der Qatarer zur WM hochzuziehen. Die WM-Macher freuen sich, dass sie inzwischen fast drei Millionen Eintrittskarten verkauft haben. Wenn das Eröffnungsspiel am 20. November im Al-Bayt-Stadion beginnt, soll die ganze Welt sehen, wie schön das alles ist.

Was alles verboten ist

Es steht allerdings auch schon fest, was die Welt nicht sehen soll. Dafür hat Qatar genaue Zensurvorgaben formuliert, an die sich, wie „Guardian“ und „Stern“ berichten, Sender, Filmemacher und Fotografen halten müssen. Demnach ist es verboten, Qatarer in ihren privaten Räumen aufzunehmen oder Unterkünfte von Gastarbeitern zu zeigen. In und für Regierungsgebäude, Kirchen, Universitäten, Krankenhäuser und bei Privatunternehmern gelte dies ebenfalls. Wer über die WM in Qatar berichten will, muss diesen Bedingungen zustimmen.

Die ARD hat die Auflagen auf An­frage der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Es sei „richtig, dass man, um eine Drehgenehmigung in Qatar zu bekommen, bestimmte Auflagen einhalten muss. Davon sind auch wir als ARD betroffen.“ Solche Vorgaben kenne man „nicht nur hinsichtlich der Berichterstattung aus Qatar“, ein solches Vorgehen sei „in vielen anderen Ländern – wie zuletzt in China – ebenfalls üblich“. Die ARD werde „dennoch alle ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, wie geplant nicht nur sportlich, sondern auch kritisch und hintergründig von der Fußball-WM in Qatar zu berichten“.

Die ARD teilte mit, man sei „mit der FIFA über die Auflagen im direkten Gespräch“. Auch das ZDF, so die dpa, setze sich „für eine umfassende Be­richterstattung aus dem WM-Ausrichterland außerhalb der Stadien ein“ und sei „mit der FIFA im Gespräch, was die Auflagen für die Drehgenehmigungen betrifft“. Die „persönlichen Eindrücke und Erlebnisse“ der Kollegen vor Ort sollten bei der WM-Berichterstattung „eine große Rolle spielen – und diese werden selbstverständlich keinerlei Zensur unterliegen“, verkündet die ARD selbstgewiss. „Die negativen Seiten dieser Fußball-Weltmeisterschaft“ habe man zuletzt in Dokumentationen „intensiv beleuchtet“ und werde „dies auch weiter tun“.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) erinnert die FIFA daran, dass sie sich unter Punkt 3 ihrer Statuten der Pressefreiheit verpflichtet. Dort stehe: „Die FIFA bekennt sich zur Einhaltung aller international anerkannten Menschenrechte und setzt sich für den Schutz dieser Rechte ein.“ Dieses Bekenntnis dürfe „kein Feigenblatt sein, das nur in den Statuten steht“, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall. Bei der Fußballweltmeisterschaft würden die Menschenrechte „vom Ausrichterland Qatar wortwörtlich mit Füßen getreten, nicht zuletzt die Pressefreiheit“, sagte Überall. Ohne Pressefreiheit könne nur schwer über „Menschenrechtsverletzungen berichtet werden“. „Investigative Berichte über die Begleitumstände der WM in Qatar“ würden „drastisch erschwert“. Wer Interviews mit Bürgern, Gastarbeitern oder Aktivisten über deren prekäre Lage in Qatar mache, laufe Gefahr, vor Gericht zu landen. In der Verantwortung seien auch die Partnerunternehmen der FIFA für die WM. „Vier der sieben FIFA-Partner haben sich klare Richtlinien zur Einhaltung der Menschenrechte gegeben. Wenn sie das ernst meinen, müssen sie Farbe bekennen und sich für deren Einhaltung in Qatar bei der FIFA einsetzen“, sagte Überall mit Blick auf die Unternehmen Coca-Cola, Adidas, Hyundai-Kia und Visa.