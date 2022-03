Aktualisiert am

Gegen russische Zensur : Was Plattformen im Infokrieg richtig machen

Screenshot von Telegram: Angriff auf ein Wohngebäude in Kiew Bild: via REUTERS

Bewegend war die Nachricht von Ukrainern, die sich massenhaft auf der Dating-App Tinder anmeldeten, um ihre Liebes- und Friedensbotschaften nach Russland zu senden: Macht da nicht mit, wir sind eure Brüder und Schwestern, lieben wie ihr. Auf solche Ideen kommen keine seelenlosen Techkonzerne, sondern Menschen. Aber möglich werden sie nur, wenn die digitale Infrastruktur es zulässt.

Sollte Russland tatsächlich das Internet abstellen, wäre es mit den Schlupflöchern natürlich vorbei. Und in der Tat sieht es ganz danach aus, als treibe die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadsor gerade die Trennung der digitalen Infrastruktur Russlands vom Rest der Welt voran. Aber was die Plattformen in der Zwischenzeit geleistet haben, ungewohnt einig, schnell und entschieden, hat Möglichkeiten offenbart, mit Gewaltandrohungen und Fake News und deren Einfluss auf Millionen von Nutzern umzugehen: einfrieren, orchestrieren, blockieren. Es gibt viele Wege. Und es gibt politischen Rückhalt von der Europäischen Union, die die Verbreitung russischer Staatsmedien verboten hat.