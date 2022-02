Zensur bei Tiktok? : Sternchen bei Wörtern wie „Internierungslager“

Das Wort „Umerziehungslager“ hört die chinesische Regierung nicht gern. Der offiziellen Sprachregelung gemäß werden in der Region Xinjiang im Nordwesten der Volksrepu­blik „freiwillige Berufsbildungszen­tren“ betrieben, in denen „extremistisches Gedankengut“ bekämpft wird. Nach Schätzungen zivilgesellschaftlicher Organisationen sollen dort eine Million Uiguren und andere muslimische Minderheiten in Lagern festgehalten werden. Am 20. Januar hat das französische Parlament von Genozid gesprochen: „Die Nationalversammlung erkennt offiziell die Gewalttaten, die von den Behörden der Volksrepublik China gegen die Uiguren verübt werden, als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als Völkermord an“, heißt es in einer Resolution, die mit 169 Stimmen bei einer Gegenstimme und fünf Enthaltungen verabschiedet wurde. Anfang Februar berichtete ein ehemaliger chinesischer Polizist, der mittlerweile im Exil in Deutschland lebt, in der Region seien ganze Dörfer in Umerziehungslager gebracht worden: „Ziel ist es, den Willen der Menschen zu brechen. Das ist Gehirnwäsche.“

Das ist der Hallraum eines Berichts, den der Redakteur Sebastian Meineck am Donnerstag auf der Website netzpolitik.org veröffentlicht hat. Dem Journalisten war aufgefallen, dass Tiktok, das beliebte soziale Netzwerk zur Verbreitung von Kurzvideos, bestimmte Wörter mit Sternchen unkenntlich macht, darunter „Umerziehungslager“, „Arbeitslager“, „Internierungslager“, „Konzentrationslager“ und „Vernichtungslager“. Eine neue Funktion ermöglichte Anfang Februar auch deutschen Nutzern, automatisch Untertitel für ihre Videos zu erzeugen. Aus „Umerziehungslager“ wurde dabei allerdings „umerziehung************“.

Tiktok ist das im Westen bekannteste Produkt des chinesischen Unternehmens Bytedance. Im Januar hatte Tiktok weltweit eine Milliarde Nutzer. Der jährlich durchgeführten deutschen Jugendmedienstudie JIM zufolge sah sich hierzulande im Jahr 2020 fast jeder zweite Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren mehrfach in der Woche Kurzvideos in dem sozialen Netzwerk an. In China unterhält Bytedance eine strategische Partnerschaft mit dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, auf seiner deutschsprachigen Website nennt Tiktok seine Mission, „Kreativität zu fördern und Freude zu bringen“. Ein dort veröffentlichter Bericht vom 2. Dezember verzeichnet für die erste Jahreshälfte 2434 behördliche Anfragen zur Entfernung oder Einschränkung von Inhalten oder Konten, nahezu das Sechsfache im Vergleich zu den sechs Monaten zuvor. Auch in Deutschland sind dem Bericht zufolge entsprechende Anfragen eingegangen, nicht jedoch in China.

Als die neue Funktion Mitte der Woche auf einem Smartphone von netzpolitik.org nicht mehr verfügbar war, wandte sich die Redaktion an die Tiktok-Pressestelle und erhielt zur Antwort: „Bei einem kürzlichen Test von Untertiteln wurden veraltete englische Sprach-Schutzmaßnahmen fälschlicherweise für die deutsche Funktion angewendet.“ Eine überraschende Begründung: Dass es Wörter wie „Gedankenexperiment“ oder „Realpolitik“ aus dem Deutschen in den englischen Sprachgebrauch geschafft haben, ist bekannt. Für „Umerziehungslager“ wäre das neu.