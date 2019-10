ZDF-Thriller nach Lenz : Aufhören zu existieren

„Ein blasses Brötchengesicht, das nur aus Sauberkeit und Vorwurf bestand“, denkt Harry, wenn er sich an gemeinsame Frühstücke mit Anne erinnert. Er sieht das Korsett seiner erstarrten Ehe, in der man es miteinander nur in der Sprachlosigkeit aushält. Harry, der Seefahrer, flieht von Zeit zu Zeit aufs Meer. Anne, schätzt Harry, wartet mit stummem Vorwurf auf seine Rückkehr.

Es ist Jahreswechsel in Siegfried Lenz’ kurzer, dichter Erzählung „Der Anfang von etwas“. Gerade hat der Mann, aus dessen Perspektive Lenz erzählt, erfahren, dass das gestern verpasste Feuerschiff mit Mann und Maus gesunken ist. Fast zufällig findet er Paula, seine ehemalige Freundin, in der Hafenkneipe, Zufluchtsort der hoffnungslos Betrunkenen. Statt Paula hat Harry Anne geheiratet. Es ging nicht gut, Glück hat sich nicht eingestellt, nun ist das neue Jahr da, und er hat offiziell aufgehört, zu existieren. In den Todesnachrichten steht plötzlich sein Name. Der Mann Anfang dreißig lässt sein schmales Gepäck, einen Koffer und eine Kiste, im Hafenbecken zu Wasser und schaut hinterher.

Lenz’schen Kleinausschläge werden in Thriller übersetzt

Mehr geschieht nicht, weniger aber auch nicht. Harry bekommt eine unverhoffte Chance. Ob er sie nutzt, wird von Lenz nicht festgestellt. Jeder ist, wie er ist. Ein Untergang kann Rettung bedeuten. Ein vorzeitiges Ende birgt Gelegenheit. Oder zumindest das Gefühl, nicht mehr tot, sondern durch den Glücksfall der Katastrophe am Leben zu sein.

Seit einiger Zeit haben Fernsehverfilmungen nach Siegfried Lenz – wieder – Konjunktur. Manchmal gelingt es, oft nicht, denn Lenz’ „Plot“ ist nicht selten der Rede wert und verliert in drehbuchgemäßer Zurichtung leicht den Lenz’schen Ton. „Schweigeminute“ mit Julia Koschitz und Jonas Nay war eine geglückte Ausnahme. In der Bearbeitung von „Der Anfang von etwas“ spielt Ina Weisse nun wieder die weibliche Hauptrolle, Anne. Und sie spielt sie so wie in den anderen beiden Lenz-Adaptionen, in denen sie die Hauptprotagonistin verkörperte.

Auch in „Die Flut ist pünktlich“ und in „Der Verlust“ ging es um eine wortarme Frau inmitten von Sprachlosigkeit, um Trennung und mögliches Wiederfinden, um scheinbare Beendigung des Status quo und tragische Verlustanzeigen. Die See erschien naturgewaltig, das Ambiente situiert, Verletzungen wurden hinter Design verborgen, und der Waffengang bestand in Redeverweigerung. Da die Lenz’schen Kleinausschläge auf der Amplitude der Dramatik kaum als fernsehtauglich angesehen werden, übersetzte man Elegie in Thriller, Unentschiedenheit in Polizeirecherche und reichte statt einem gewissen Reflexionsbemühen Holzhammermethoden.

Einmal durch die Thriller-Verwurstungsmaschine

„Der Anfang von etwas“ ist ein weiteres Beispiel. Von Lenz’ Erzählung hat sich das Drehbuch von Mathias Klaschka nicht einmal die Figuren, sondern nur eine Konstellation geborgt und im Grunde nicht einmal das, sondern nur die Klischeefeststellung mutmaßlicher Handlung. Bei Lenz denkt Harry an Anne, hier wird nicht nur ausschließlich aus Annes Perspektive in Rückblenden das Porträt eines Psychopathen entworfen, der vor Stalking und Anschlägen nicht zurückschreckt, sondern es wird ein Tableau an Zusatzfiguren entworfen, deren Funktion über Katalysatoren der Gewalt kaum hinausgeht (die Mutter: Gaby Dohm; Annes Chef und Liebhaber: Johann von Bülow; Harrys Bruder: Hinnerk Schönemann).

Lenz wird durch die Thriller-Verwurstungsmaschine des ZDF gedreht und suggeriert, dass Anne entweder ihren Mann, den sie ein Jahr nach dem Unglück überall zu sehen glaubt, umgebracht hat oder dass er ihr eine Jahresfrist später rasend vor Eifersucht nach dem Leben trachtet (Regie Thomas Berger).

Dazwischen wogen die Wellen, schäumt die Gischt (Kamera Frank Küpper), alarmieren Fernsehnachrichten das Publikum oder wird Anne, die im Hamburger Seewetteramt vor Stürmen warnt (!), gleichsam Teil der unheilvollen „Wetterhexen“-Atmosphäre. Jede „Verfilmung“ darf und muss sich Freiheiten nehmen. Hier aber ist das vermeintliche Gütesiegel „nach Siegfried Lenz“ gänzlich unangemessen. Wer den Autor nicht kennt, mag ihn nach diesem Film für einen neuen Andreas Franz halten.