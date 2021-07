Wahl im ZDF-Fernsehrat : Himmler im dritten Wahlgang zum ZDF-Intendanten gewählt

Aktualisiert am

Der Programmdirektor des ZDF, Norbert Himmler, ist vom Fernsehrat des Senders am Freitag im dritten Wahlgang zum neuen Intendanten gewählt worden. Himmler erhielt 57 von sechzig Stimmen. Es gab eine Nein-Stimme und zwei Enthaltungen. Himmler erhielt lang anhaltenden Applaus. Er bedanke sich für das Vertrauen und nehme die Wahl an, sagte Himmler.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Zuvor hatte Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, vor dem dritten Wahlgang ihre Kandidatur zurückgezogen. Sie wolle, sagte Hassel, dass aus einer kleinen Mehrheit für ihren Konkurrenten, den ZDF-Programmdirektor Himmler, eine große werde – im Sinne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Sie reite, sagte Hassel, erhobenen Hauptes vom Hof und wünsche Himmler Glück. Sie wollten beide dasselbe – einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Bis zum Mittag hatte es in den ersten beiden Wahlgängen für keinen der beiden die erforderliche Mehrheit gegeben. Es zeigt sich vielmehr ein Patt zwischen dem „roten“ und dem „schwarzen“ Freundeskreis des Gremiums.

Im ersten Wahlgang entfielen auf Tina Hassel 24, auf Norbert Himmler 34 Stimmen, zwei der insgesamt sechzig Rundfunkräte enthielten sich. Damit verfehlte Norbert Himmler die nötige Dreifünftelmehrheit von 36 Stimmen nur knapp. Im zweiten Wahlgang holte Tina Hassel auf und verlor Norbert Himmler Stimmen. Nun votierten 28 Rundfunkräte für die ARD-Journalistin, 32 für den ZDF-Programmdirektor. Enthaltungen gab es im zweiten Wahlgang nicht.

Nach der Verkündigung des Ergebnisses der ersten Runde wurde ein zweiter Wahlgang beschlossen. Nach der zweiten Runde entschieden sich die Rundfunkräte für eine Unterbrechung der Sitzung und zogen sich in den „Freundeskreisen“, also den beiden Gruppen, in die sich das Aufsichtsgremium spaltet, zurück.

Himmler verweist auf die Vielfalt in Programm und Sender

Damit wurde zunächst ein deutlicher Vorsprung für Himmler erkennbar, aber auch, dass viele aus dem „roten“ Freundeskreis, aus dessen Reihen Tina Hassel als Kandidatin vorgeschlagen worden war, der Kandidatur etwas abgewinnen können. Dieser Eindruck verstärkte sich mit dem zweiten Wahlgang. Dass Himmler kandidieren würde, war seit langem klar. Die Kandidatur von Tina Hassel, von der es heißt, dass die Staatskanzlei von Rheinland-Pfalz sie lanciert hat, kam eher überraschend. Überraschend auch für den „schwarzen Freundeskreis“, der damit gerechnet hatte, die Wahl werde von ganz allein auf Himmler zulaufen.

Mehr zum Thema 1/

Die beiden Kandidaten präsentierten sich am Freitagmorgen vor dem Fernsehrat, der aus Pandemie-Gründen in der Mainzer Rheingold-Halle tagt, souverän. Sie skizzierten ihre Pläne und ihr Programm. Dabei glichen die Akzente, die Tina Hassel und Norbert Himmler setzten, einander in schon frappierender Weise. Der Vortrag von Tina Hassel stand unter dem Titel „Raum für das Wir“, der von Norbert Himmler unter dem Slogan „Ein ZDF für alle“.

Beide legten wert darauf, dass der Sender die Gemeinschaft stärken und einer Spaltung der Gesellschaft entgegen wirken und für noch mehr Akzeptanz in der gesamten Bevölkerung werben müsse. Hassel erlaubte sich ein paar kleine Spitzen, etwa indem sie auf den Reichweitenerfolg von tagesschau.de hinwies, dem das ZDF mit heute.de hinterherhinke. Himmler verwies auf die Vielfalt in Programm und Sender, die er als Programmdirektor schon geschaffen habe, nicht zuletzt durch innovative Angebote bei ZDFneo und in der Mediathek.