„Breisgau“-Krimi im ZDF : Nicht mal die Parodie eines Patenfilms

Uffbasse Lumbeseggl, hier kommt die Freiburg-Mafia: Die Schmunzelkrimireihe „Breisgau“ schwächelt schon in der zweiten Folge so brutal, dass der Dampfnudelblues droht.

Nicht alles ist verloren in „Breisgau“. Dramatik gibt es durchaus. So saust etwa ein Teddy durch die Luft, der natürlich mehr ist als bloß Teddy: ein pelziges Projektil im Mütterkrieg. Wie Thekla, die schürhakenschwingende Adoptivmutter aus der Obermittelschicht (Kathrin von Steinburg), die nach sechs Jahren aus dem Ge­fängnis entlassene, verzweifelt um ihr Kind kämpfende leibliche Mutter Sunny (Tinka Fürst) in die Flucht schlägt, das ist einer der seltenen wachen Momente des bräsigen Krimi-Ulks vor herbstlicher Fototapete. Beide Mütter, die edle und die brachiale, kann man verstehen. Ihr Konflikt ist unauflösbar. Und Kreidekreise kennt man im Breisgau nicht.

Ein Dialog ist witzig, aber auch nur einer

Sogar eine gewitzte Dialogzeile findet sich. Die Vorlage liefert der invalide Ex-Polizist Daniel Danzeisen (Rüdiger Klink), der vor Jahren Sunny vor ihrem ausrastenden Gatten Klette (Ludwig Trepte) hatte beschützen wollen, von ihr jedoch kaltblütig niedergeschossen worden war. Heute betreibt er den „Bullenstall“, das zu jedem Schmunzelkrimi zwingend gehörende Lokal vom Schlage eines „Gasthof Au­bach“ in Hengasch oder „Wirtshaus Wolfinger“ in Niederkaltenkirchen, und wird nun seinerseits des brutalen Überfalls auf besagten Lumbeseggl, Klette also, verdächtigt.

Als der am Stock gehende Ermittler a. D. der Leiterin des Kommissariats, seiner Cousine Dorothea – Johanna Gastdorf spielt die Patriarchin des Danzeisen-Clans erwartbar matronenhaft –, sein Alibi erläutert, das, huihui, eine junge Tresenkraft be­inhaltet: „Ich verbringe manche Nächte bei Trixie. Auf dem Sofa. Wir sind Freunde geworden“, da retourniert die Chefin trocken: „Du und das Sofa?“ Das ist schlag­fertig. Damit aber war das Pulver offenbar verschossen; der restliche Filmdialog schleppt sich schwerbeinig durch koketten, ungelenk erzählten Provinz­klamauk.

Dabei konnte die flotte Pilotfolge aus der Feder desselben Autorenteams (Andreas Heckmann und Michael Vershinin) mit der Figurenkonstellation punkten. Per Dartwurf hatte die junge Rostocker Po­lizistin Tanja Wilken (Katharina Nesytowa) entschieden, sich im schmucken Freiburg im Breisgau zu bewerben. Begeistert wurde sie aufgenommen, insbesondere vom adretten Kommissar Dennis Danz­eisen (Joscha Kiefer), musste aber verwundert feststellen, dass es der Danzeisens hier mehr gab als Schnee auf dem Feldberg: Sie besetzen die halbe Freiburger Dienststelle, eine Vetternwirtschaft sondergleichen.

Den unangenehmen Compliance-Verantwortlichen (Sebastian Löwe) ließ Wilken abblitzen, aber dass ihr Misstrauen gegen die neuen Kollegen ebenso schnell wuchs wie ihre Vertrautheit mit ihnen, war durchaus erfrischend und eine kleine Va­riation des strapazierten Motivs Kommissarin aus der Großstadt trifft auf drollige Provinzsheriffs. Die Regie von Thomas Jauch hatte den Charakteren tatsächlich etwas Geheimnisvolles zugestanden, eine Spur „Sopranos“ sozusagen (gerade so viel, wie das deutsche Blaulichtfernsehen er­laubt), auch wenn die Handlung rund um das Diamantengebiss eines Rappers bereits gezwungen humorig wirkte.

In der neuen Episode (Regie: Thomas Durchschlag) wird aus dem Geheimnis der Danzeisens ein fast schon schmieriges Klischee: Die Bobbele-Mafia, sehen wir, ist korrupt im Namen des Guten. Man verkauft Kunstfälschungen der Polizeizeichnerin Doreen Danzeisen (Julika Jenkins), um arme Schlucker anonym zu unterstützen; Nehmen und Geben eben. Damit wurde alle Spannung zwischen den Figuren verschenkt. Wer wäre schon ge­gen Wohltäter? Das ändert sich auch nicht dadurch, dass der Film, der aus dieser Spannung seine Gags generiert, sie hartnäckig weiter behauptet. Dass dafür nun ein ruinös alberner Kunstdieb (Christian Heller), dessen Auftritt immerhin das tolle Freiburger Augustinermuseum be­wirbt, zum Gegenspieler aufgebaut wird, ist so armselig ausgedacht und so müde inszeniert, dass trotz Sätzen wie „Das ist unsere Stadt“ oder „Ab jetzt ist es persönlich“ nicht einmal von einer Patenfilm-Parodie die Rede sein kann. Klette, halb tot an der Dreisam aufgefunden, hat mit diesem Jokuspokus natürlich auch irgendwie zu tun, ebenso Kleinganove Zühlke (Gerdy Zint).

Nicht nur Johanna Gastdorf wirkt un­terfordert von ihrer dusseligen Rolle, kaum jemand hier spielt mit vollem Einsatz. Nur die verkappte Romanze zwischen Dennis und Tanja ist ansatzweise reizvoll, vorausgesetzt, dass man Letztere überhaupt erkennt, hat sie doch ziemlich schnell bedeutend längere Haare bekommen. Dafür fehlt bei Onkel Daniel nun der ihn definierende Schnauzbart. Mit Continuity hat man ohnehin nicht viel am Schwarzwaldhut: Da schleicht et­wa die Protagonistin im Schutz der Dunkelheit in den Bullenstall, aber kaum ist sie im Inneren, gleißt die Mittagssonne durch die Fenster. Ein derart rammdö­siges Format, das man vom Subtilitätsniveau her eher in den Achtzigerjahren ver­orten würde, erklärt sich wohl nur durch den öffentlich-rechtlichen Schenkelklopfföderalismus: Jede Region, der es nach mehr Bildschirmpräsenz gelüstet, darf sich als knuffig-kurioser Saustall von nebenan vermarkten, in diesem Fall zielgruppenspezifisch für alle Dreiländereckseggls, bei denen schon ein Dialekt­fetzen wie „Isch g’reglt“ oder ein Traumblick vom Schlossberg auf das sonnengeküsste Bächlekaff zu wohligem Dusel führt. Alle anderen werden wohl nur da­beibleiben, wenn sie sehr intim mit ihrem Sofa befreundet sind.

Breisgau – Nehmen und Geben läuft heute um 20.15 Uhr im ZDF.