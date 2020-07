„Alles Fleisch ist Gras“ im ZDF : Eine Hand beschmutzt die andere

Blick in menschliche Abgründe: Chefinspektor Nathan Weiß (Tobias Moretti, rechts) lässt sich von Kläranlagenleiter Anton Galba (Wolfgang Böck) erklären, wie der Fleischabfallhäcksler in dessen Betrieb funktioniert – und was es wohl mit dem Verschwinden eines Mitarbeiters auf sich hat. Bild: ZDF / Oliver Roth

Die Welt ein bisschen besser, sauberer, anständiger machen und dem verlorenen Paradies ein Stückchen näherkommen, wer wollte das nicht? Nathan Weiß (Tobias Moretti) arbeitet als Polizist im idyllischen Voralberg jeden Tag daran, mehr oder weniger erfolgreich. Gegen korrupte Politiker und die lokale Drogenmafia aber kommt er nicht an, und dass seine Angebetete von ihrem Ehemann verprügelt wird, hebt das Selbstbewusstsein des Ordnungshüters mit Lessing-Gedächtnisnamen auch nicht gerade. Da hat es sein alter Schulkamerad Anton Galba (Wolfgang Böck) auf den ersten Blick entschieden besser: Als Chef des örtlichen Klärwerks macht er nicht nur aus Dreck Gold, indem er unappetitliche Hinterlassenschaften zu einem Superdünger für den nächsten Garten Eden verarbeitet, sondern vergnügt sich außerdem in demselben außerehelich mit jungem Gemüse namens Helga (Anna Unterberger).

Dumm nur, dass ein politisch mit braunem Unrat – ja, die Bildsprache in diesem „Landkrimi“ nach einem Roman von Christian Mähr ist nicht gerade subtil – angefüllter Mitarbeiter Galbas nebenbei den Spanner und Erpresser gibt. Da kann eine dunkle Seele schon auf den Gedanken verfallen, dass die Welt zumindest für sie selbst ein besserer Ort wäre, wenn dieser eine das Idyll verpestende Mitmensch verschwunden wäre. Zum Beispiel zermahlen im Klärschlamm. Oder?

Böses zu tun, um vermeintlich Gutes zu schaffen – in diesen oberflächlich verführerisch licht glitzernden Sumpf des Bösen springen die beiden Herren Weiß und Galba bald mit Anlauf und den Füßen voran. Tobias Moretti ebenso wie Wolfgang Böck lassen es an lustvoller Verve bei der Verkörperung der beiden provinziellen Unsympathen nicht fehlen, denen nicht minder moralisch zwielichtige Gestalten zur Seite gestellt sind. Galbas Ehefrau Hilde (Petra Morzé) zückt große Messer vorerst zwar nur, um Gugelhupfe zu zerteilen, würde aber durchaus über Leichen gehen, um Drogendealern das Handwerk zu legen. Und der tief im Polit- und Wirtschaftsfilz verstrickte Journalist Ingomar Kranz (Harald Schrott) hat gar so viele Rechnungen offen, dass er gleich eine ganze Liste mit Namen anlegen will. So wäscht bald eine schmutzige Hand die andere, bis alle sich gegenseitig mit Schuld besudelt haben.

Tiefschwarzer Humor

Ein Faible für tiefschwarzen Humor und eine gewisse optische Schmerzfreiheit sollte man mitbringen, um an dem von Reinhold Bilgeri inszenierten Krimi „Alles Fleisch ist Gras“ Gefallen zu finden. Dafür steht schon die hier wörtlich zu nehmende biblische und klassische musikalische Referenz. Die Dialoge in zuweilen etwas bemühtem Beinahe-Dialekt (Drehbuchadaption Agnes Pluch) sind pointiert, die Figuren herrlich überzeichnet, aber zugleich erfrischend uneindeutig in ihrem Wesen. Als vom triebhaften Alten zum reumütigen Sünder sich reformierender Klärschlammkönig Galba stiehlt Böck Moretti als zum Diabolischen neigendem Vertreter der Exekutive fast die Schau. Gemeinsam laufen beide zu großer Form auf in dieser Farce, der die Kamera von Tomas Erhart immer neue, ungewohnte Perspektiven abgewinnt.

Der blutige Reigen endet, wir erfahren es gleich zu Beginn, kurz vor Heiligabend mit einer Detonation in einem Einfamilienhaus. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen – so weit wie in dem fiktiven Ort Dornbirn ist man wohl kaum irgendwo davon entfernt. Keine einzige Figur in der adretten Kulisse, die nicht von Übel ist. Die notorisch Frauen anstarrenden oder betatschenden Herren kommen nicht schlechter weg als die skrupellosen, von Lustgewinn oder Mordlust getriebenen Damen. Dass Verbrechensaufklärung niemals interessiert, sondern allein die Frage, wer am Ende lebend übrig bleibt im Kreis, macht den Reiz dieses leichten Unterhaltungskrimis der etwas anderen Art aus. „Um manche Menschen ist’s nicht schad’“, sagt die gleichermaßen kaltherzige wie naive Helga. Und weiß gar nicht, was sie damit anrichtet.

„Alles Fleisch ist Gras“ läuft an diesem Mittwoch, 29. Juli, um 20.15 Uhr im ZDF.