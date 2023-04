Es dauert so lange, wie es dauert. Zwei Jahre oder zwanzig. Oder das restliche Leben lang, wenn das „Pampern“ der Trauer zur Buße wird. So sieht es jedenfalls Julianes Freundin Rike (Katharina Wackernagel), als auch ihre Energie aufgebraucht ist. Fast zwei Jahre lang hat sie Juliane (Anna Schudt), Cellistin im Orchester in Hamburg, unterstützt. Hat mit ihr geatmet, als die Polizei die Nachricht von der Selbsttötung Johanns (Maximilian Brückner) überbrachte, hat sie genährt, beschützt, geliebt, ins Familienleben mit ihrem Mann Oliver (Kai Schumann) und den Kindern eingebunden, an Weihnachten, im Sommerurlaub in Schweden.

Ein Schritt vor, zwei zurück

Hat dafür gesorgt, dass Juliane ein Jahr nach Johanns Tod zum ersten Mal wieder laufen ging. Man sieht Julianes erste Schritte, aus dem Takt, unter ständigem Gedankenterror, keuchend. Über die nächsten Monate hinweg wird aus dem Stolperlauf langsam ein Rhythmus, analog zur Erzählstruktur dieses Films, der auf einfache Chronologie verzichtet und aus Rückblenden nach und nach einen dichten Stoff von Gefühlen und Ereignissen webt und so das posttraumatische Wachstum seiner Hauptfigur sichtbar macht.

Nicht nur einen Schritt vor, zwei zurück zeigt dieser Trauerprozess, sondern Sprünge, Danebentreten, seitwärts Ausbrechen und Im-Kreis-Laufen. „Laufen“ ist vor allem ein Trostfilm. Heilung, so zeigen es das sensible Drehbuch von Silke Zertz (nach einem Roman von Isabel Bogdan) und die außerordentliche Inszenierung von Rainer Kaufmann mit den Bildern von Martin Farkas und dem Schnitt von Eva Schnare und Angela Tippel, ist weder ein vollständig aktiver noch ein passiv erlebter Vorgang, benötigt aber beides. Heilung benötigt Formen. In „Laufen“ ist es das Joggen, das der Figur Halt gibt, und es ist das Musizieren.

Das Cello findet keinen schönen Wehmutston

Anna Schudt, die die Trauer ihrer Figur Juliane, ihr Unglück und ihre allmähliche Wiederlebenslust differenziert spielt, musiziert in diesem wesentlich von Musik getragenen Film selbst. Ihr Cello kratzt, findet keinen schönen Wehmutston, nur dunkle Atonalität und ein hoffnungsloses Verfehlen des Zusammenspiels zu Beginn des Films. Dramaturgisch als Ordnungselement eingesetzt, wird aus dem Chaos allmählich Musik, gelingen im Rahmen von zwei Jahren Orchesterproben und Streichquartettharmonie, bis sich Juliane zum Schluss an ein Solo traut, vor großem Publikum und nur begleitet von einer Pianistin.

Dieses Cellosolo von Anna Schudt, für das sich der Film zum Schluss fünf konzentrierte Minuten Zeit nimmt, stammt von Richard Ruzicka. Es enthält die Klage wie die Schönheit, ein großes Spektrum oder Fülle des Lebens. Zuvor allerdings beseitigt die Stupidität des Einen-Fuß-vor-den-anderen-Setzens beim Laufen das Chaos im Kopf, wurde aus Julianes Japsen Luftholen. Ihre inneren Monologe, aus dem Off gesprochen, werden spärlicher („Laufen ist super. So schön stumpf. Man muss nicht mehr denken“). An die Stelle von Vorwürfen („Warum hast du mir nie was gesagt? Ich hätte es doch sehen müssen. Ich hätte dir doch helfen müssen.“) treten Szenen der Vergangenheit, die keineswegs so glücklich war, wie die Erinnerung es anfangs vorgaukelte.

Anders als in Johannes Fabricks mit vielen Preisen ausgezeichneten Fernsehfilm „Der letzte schöne Tag“ (2011) mit Wotan Wilke Möhring, in dem es um das Weiterleben einer Familie nach dem unbegreiflichen Suizid der Mutter geht, handelt „Laufen“ kaum von den Gründen für Johanns Selbsttötung, sondern von der überlebenden Partnerin und ihrem größtenteils hilfreichen Umfeld. Rike, von Katharina Wackernagel als Freundin gespielt, die irgendwann selbst eine Grenze ziehen muss, stützt Juliane genau wie eine Therapeutin (Victoria Trauttmansdorff), die behutsame Korrekturen in geschönte Erinnerungen einschleust.

Bemerkenswert besetzt sind auch die Rollen von Johanns Eltern, gespielt von Gaby Dohm und Michael Abendroth. Ihre Trauer ist halbstumme, aber vielsagende Anklage. Gefangen in ihren Emotionen, werten sie Juliane ab („Ihr wart nicht verheiratet“), sichern materielle Güter („Das Silberbesteck war mit auf der Flucht“) und versuchen, Juliane Johanns restaurierten Old­timer zum „Vorteilspreis“ zu verkaufen. Insbesondere Gaby Dohm gibt der Verbitterung Raum, aber sie stellt die sprachlose Verzweiflung ihrer wie lebendig tot wirkenden Mutterfigur nicht aus.

„Laufen“ ist ein herausragender Film über die Kraft der körperlichen Bewegung und die Kraft der Musik, über den Trost echter Freundschaft und Sackgassen der Trauer. Wie jeder gute Film über den Tod ist er ein Film übers Weiterleben. Herausragend insbesondere von Anna Schudt gespielt. Wo sich zurzeit Erzählungen ins formlos Serielle auflösen, zeigt „Laufen“, dass der konzentrierte neunzigminütige Fernsehfilm ein Niveau erreichen kann, auf dem Inhalt und Form korrespondieren. Freilich bedarf es dazu, wie hier, des Glücks der gelungenen Teamarbeit. Und auf Zuschauerseite neunzig Minuten Lebenszeit.

Den Film „Laufen“ zeigt das ZDF heute, Montag 24. April, um 20.15 Uhr. In der Mediathek ist der Film verfügbar.