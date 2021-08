ZDF-Dokumentation zum Mauerbau : Funktionäre für Grenzwertigkeiten

Am 12. August 1961 besucht Manfred Migdal mit seinen Ost-Berliner Jungs, lauter „Halbstarken“, ein Kino in der Schlesischen Straße in West-Berlin. Gezeigt wird der britische Film „Einer kam durch“ mit Hardy Krüger. Migdal, ein halbes Jahr zuvor aus dem DDR-„Erziehungsheim“ Jugendwerkhof Hummelshain abgehauen, will im Osten der Stadt noch ein Bier trinken. Die innerdeutsche Grenze ist zwar geschlossen, aber die Übergänge der von den Alliierten besetzten Stadt sind offen. In dieser Nacht zum letzten Mal, bis zum Mauerfall 1989. In DDR-Fernsehberichten der Fünfziger werden diejenigen Bürger, die im Osten wohnen und im Westen arbeiten, denunziert. Im Dokumentarfilm „Tageskurs 1:4“ sieht man etwa 1957 eine eingeschüchterte „Frau Schulz“ beim Verhör, die als „Schmugglerin“ bezeichnet und im Off-Kommentar wegen „Egoismus, Gewinnsucht und Eigennutz“ an den Pranger gestellt wird. Daneben bereite sich der kapitalistische Klassenfeind, so die DDR-Propaganda, auf den Überfall des sozialistischen Staates vor. Die „Abstimmung mit den Füßen“ ist in vollem Gang, wie auch in der BRD-Reportage „Begegnung mit Deutschland“ von 1959 zu sehen, die „Übersiedler“ beobachtet. Viele Berliner nutzen den kleinen Grenzverkehr, können sich eine Teilung ihrer Stadt, eine Trennung ihrer Familien nicht vorstellen.

Am selben Abend des 12. August wird der junge SED-Funktionär Hans Modrow, später letzter Vorsitzender des Ministerrats der DDR und Abgeordneter des Bundestags, von einem Fahrer abgeholt. Im Präsidium der Volkspolizei in der Ost-Berliner Keibelstraße wird unter strenger Geheimhaltung die Durchführung der „Aktion Rose“ stattfinden, und Modrow ist eine zentrale Rolle zugedacht. Aus einer SED-Hausmitteilung an Walter Ulbricht geht hervor, dass zur Durchführung der Aktion „473 Tonnen Stacheldraht, 6.700 kg Bindedraht, 145 Festmeter Holz und 47.900 Stück Betonsäulen“ benötigt werden. Neben der Logistik ist das handstreichartige Vorgehen genauestens konspirativ abgestimmt. Modrow, der seine eigene Version der Ereignisse in der Doku „Ein Tag im August – Mauerbau ’61“ präsentiert, sagt unkommentiert in die Kamera: „Ich würde auch heute noch sagen, das war ein Meisterstück.“ Ähnlich äußert sich Wolfgang Güttler, damals nach eigenen Angaben überzeugter Sozialist und Angehöriger einer „Betriebskampfgruppe“, die den Bau mit Waffen „sicherte“ und die eigene Bevölkerung bedrohte. Abkommandiert zur Bernauer Straße, lautete der Befehl „Grenzdurchbrüche verhindern“. „Fantastisch organisiert“ sei der Auftakt zur quasi hermetischen Abriegelung Ost-Berlins gewesen. „Du hast einen Auftrag, und den erfüllst du“, so Modrow. Jedes Opfer sei „eine Last“, jedoch: „Ich bin überzeugt, auch heute, dass diese Grenze dazu beigetragen hat, dass wir im Kalten Krieg nicht in den heißen gerutscht sind.“ Funktionär kommt von funktionieren.

Inszeniert mit Mitteln des„True Crime“-Genres

Wie präzise der Mauerbau zwischen Ost- und West-Berlin, der sich am 13. August 2021 zum 60. Mal jährt, vorbereitet war, zeigt der ZDF-Film von Florian Huber und Sigrun Laste (Kamera Jürgen Rehberg) freilich nicht nur aus der Per­spektive der Täter, sondern mit ausgreifendem Blick auf mannigfache Details, die die Leidtragenden zumeist äußerst plastisch erinnern. Der „Mauertote“ genannten Opfer wird dabei angemessen Platz eingeräumt.

Selbst wer im Zeitgeschichtsunterricht aufgepasst hat, kann Neues erfahren. Die Machart von „Ein Tag im August“ folgt dabei aktuelleren Tendenzen der dokumentarischen Präsentation, die insbesondere von Streaminganbietern wie Netflix („Rohwedder – Einigkeit und Mord und Freiheit“) oder Sky („Wirecard – Die Milliarden-Lüge“) immer erfolgreicher gepflegt werden. Inszeniert wird hier mit Mitteln des beliebten „True Crime“-Genres. Geschichte wird in mit Thrillerdramaturgie unterhaltsam gemachte Geschichten aufgelöst. Verpönt ist die „Einordnung“ durch Fachpersonal oder Forscher. Jedem Professorentitel wohnt ein Drögheitsverdacht inne. Das authentische Personal spricht aus eigenem Erleben, wie Ingrid Traeger, die ihre im Westen gebliebenen Eltern nie persönlich wiedersah, oder Manfred Roseneit, dessen Foto hinter Stacheldraht zu einem der ikonografischen Abbilder des Einsperrens der eigenen Bevölkerung wurde.

Die verschiedenartige Auswahl der Mitwirkenden soll eine Vielfalt von Einschätzungen garantieren. Die Übergänge zwischen Erzählung und fiktionaler Nachbildung in Spielszenen sind kaum ersichtlich, mit Absicht. Modrows geheime Anfahrt ans Hauptquartier der „Aktion Rose“ ist inszeniert wie ein Schlapphut-Thriller. Sinfonisch breit malende Musik tut die meiste Zeit ihr Übriges, das Publikum in Stimmung zu halten.

Man mag das für Verflachen halten (insbesondere wenn man die schwache Synchronisation der Fiktionsszenen beachtet), aber der Verzicht aufs Dozieren und Einordnen hat auch Vorteile. „Ein Tag im August“ wirkt mit konsequenter Spannungsästhetik, die arg mit der Verschnipselung von Zeugnissen arbeitet, zwar manchmal grenzwertig, doch auch sehr unmittelbar. Das Archivmaterial, darunter viele Fernseh- und Hörfunkzeugnisse, ist geschickt platziert. Vor allem aber hat es eine innere Logik, den Mauerbau am 13. August 1961 aus der Perspektive einer Kriminalermittlung zu erzählen.