Kritik an ZDF-Dokudrama : Klarstellungen der Kanzlerin, Vorwürfe aus Ungarn

Das ZDF-Dokudrama über Angela Merkel und die Flüchtlinge sorgt für Kritik. Der Kanzlerin selbst mangelt es an Detailgenauigkeit. Ungarns Botschafter sieht massive Fehler und wendet sich an den Intendanten. Was sagt der Sender?

Das Dokudrama „Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge“, das am vergangenen Mittwoch im ZDF lief und erkennbar darauf angelegt war, die Entscheidung Angela Merkels am 4. September 2015, die in Ungarn losgezogenen Flüchtlinge über die Grenze zu lassen, als Tat von historischem Rang auszuweisen, hat nicht jedem gefallen.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. F.A.Z.

Der Kanzlerin selbst zum Beispiel habe, wie der „Spiegel“ phantastischerweise herausgefunden hat, missfallen, dass es so aussehe, als ob sie sich von ihrer Büroleiterin Kaffee einschenken lasse, dabei teile sie diesen doch selbst aus. Und überhaupt gehe es nicht an, dass die inszenierten Szenen den Eindruck vermittelten, so und nicht anders sei es gewesen, schon die Sitzordnung im Besprechungszimmer stimme nicht. Abgesehen davon nehme die Kanzlerin des Öfteren gern eine Tasse Tee statt Kaffee.

Heißgetränke interessieren den ungarischen Botschafter Péter Györkös in seiner Kritik an dem ZDF-Film, die er in einem offenen Brief formuliert, hingegen nicht, sondern „Elemente, die Objektivität und Tatsachen missen haben lassen“. Neben „ethische und moralische Normen verletzenden Passagen und Andeutungen“ geht es dem Botschafter darum festzustellen, dass der „Mythos vom Budapester Ostbahnhof“, an dem die Flüchtlingskrise ihren Ausgang genommen habe, eben nichts als dieser sei – ein Mythos.

Die dort gestrandeten Flüchtlinge seien zu diesem Zeitpunkt schon tausend Kilometer von der EU-Außengrenze entfernt gewesen. Die große Migrationsbewegung habe da auch längst eingesetzt, das deutsche Innenministerium habe darauf Mitte August reagiert und am 25. August schon habe das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getwittert, die Dublin-Regeln – die besagen, dass Flüchtlinge in jenem EU-Land um Asyl bitten können, in dem sie erstmals registriert worden sind –, wende man bei syrischen Flüchtlingen „faktisch“ nicht mehr an.

Das, so der ungarische Botschafter, habe der „Zuwanderung durchaus eine neue Dynamik“ verliehen. Und all das habe in dem Dokudrama des ZDF keine Rolle gespielt. Die gegen sein Land in diesem Zusammenhang gerichtete „realitätsfremde und von Fall zu Fall an Ehrverletzung grenzende Propaganda“ höre nicht auf, stellt Péter Györkös fest und bietet dem ZDF, namentlich dem Intendanten Thomas Bellut und dem Chefredakteur Peter Frey an, sich die Dinge einmal aus einem anderen Blickwinkel schildern zu lassen.

Das ZDF teilte dazu auf Anfrage mit, das Schreiben des ungarischen Botschafters sei eingegangen: „Wir werden es prüfen und zeitnah beantworten. Wir sind uns sicher, dass die historischen Ereignisse in dem Film ,Stunden der Entscheidung: Angela Merkel und die Flüchtlinge‘ korrekt dargestellt wurden.“

Von der Suggestion des Dokudramas, die Dinge seien am 4. September 2015 so und nicht anders gewesen, von diesem Narrativ (wären wir bei der ARD, würden wir sagen: Framing), wird das Zweite Deutsche Fernsehen, so tippen wir an dieser Stelle, nicht abrücken. In der Ankündigung des Senders hieß es schließlich zu dem Film: „Es gibt Tage, über die befinden nicht erst Chronisten späterer Zeiten, dass sie für den Wendepunkt einer Ära stehen.“ Dass dies eine Wende zum noch Besseren war, daran ließ das Dokudrama im ZDF keinen Zweifel. So schreibt man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Geschichte. Dass dagegen jemand Widerspruch einlegt, und sei es der ungarische Botschafter, sollte niemanden wundern.