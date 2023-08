In ihrer Dokumentation über „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ erinnert sich Regina Schilling an Eduard Zimmermann und das Klima des Misstrauens, das er 30 Jahre lang schuf.

Unter den Zäsuren in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte war die vom 20. Oktober 1967 bisher vielleicht noch nicht ausreichend beachtet worden. An diesem Freitag wurde zum ersten Mal die Fernsehsendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ ausgestrahlt. Die Primetime, die damals noch nicht allgemein so hieß, war im westdeutschen Fernsehen am Feierabend vor dem Wochenende lange Zeit Krimitime. Nun aber gab es etwas Neues, nämlich richtige Verbrechen. „Das erste True-Crime-Format weltweit“, so bringt es Regina Schilling in ihrem Film „Diese Sendung ist kein Spiel“ auf den Punkt.

Der Erfinder dieses Formats war ein journalistischer Selfmademan: Eduard Zimmermann. Zwei Generationen in Deutschland haben mit ihm viele Abende verbracht, die Hälfte davon als Kinder. Regina Schilling war auch eines dieser Kinder. Sie stellt sich vor, im Rückblick, wie sie vielleicht abends aus dem Bett kroch und sich ins Wohnzimmer stahl, wo die Eltern von den nachgestellten Kriminalfällen so gebannt waren, dass sie das heimlich mitschauende Kind nicht bemerkten. Später gab es Sendungen, zu denen die Kinder sogar ausdrücklich dazu geholt werden sollten. Da ging es dann um die bewährte Regel, niemals zu einem Fremden ins Auto zu steigen oder sich mit dem Versprechen von Süßigkeiten irgendwohin locken zu lassen. Sonst konnte es einem nämlich ergehen wie einem Mädchen mit ausgeprägtem fränkischen Dialekt, das von dem Fahrer eines Autos mit Freiburger Kennzeichen in einen Wald geschleppt wurde und nach einigen Stunden bewusstlos unter einem Berg von Ästen aufwachte. Den Umstand der Vergewaltigung verschwieg Eduard Zimmermann, das wäre zu deutlich gewesen.

Mentalitätsgeschichte im Spiegel ihrer Unterhaltungssendungen

Vor fünf Jahren erzählte Regina Schilling in ihrem Film „Kulenkampffs Schuhe“ eine vergleichbare Geschichte vom Aufwachsen mit dem bundesdeutschen Fernsehen. Eine Mentalitätsgeschichte im Spiegel ihrer Unterhaltungssendungen, ein Stück Autobiographie als Rezeptionsstudie. Der Fall Eduard Zimmermann, den sie nun als Fortsetzung ihrer Beschäftigung mit Hans-Joachim Kulenkampff vorlegt, ist mindestens genauso aufschlussreich: Wieder hat Schilling eine Figur gefunden, in deren Karriere wesentliche Aspekte der Entwicklung der Bundesrepublik verschlüsselt sind. Dass sie die erste Sendung dabei wie eine Zäsur zwischen einer Welt, die im Wesentlichen „in Ordnung“ war, und einer darauffolgenden Welt, in der viele Leute „von nun an viel schlechter schlafen“ würden, pointiert, entspricht aber eben auch der stärker erregbaren Wahrnehmung eines Kindes. Eduard Zimmermann leitete ein Zeitalter der Angst ein, und zwar just zu einem Zeitpunkt, da die Achtundsechziger in Deutschland die Gesellschaft auszulüften begannen und bald darauf der erste SPD-Kanzler Willy Brandt „mehr Demokratie wagen“ als Parole aufgab. „Die Kriminalität wächst“, das war ein Satz, mit dem sich „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ legitimierte. Eine Sendung, die ganz auf ihren Moderator zugeschnitten war, der zugleich auch ihr Produzent war. Zimmermann war um­stritten, aber jahrzehntelang auch ein Aus­hängeschild des ZDF. Nun sendet eben jenes ZDF den Film von Regina Schilling, der sich auch explizit darüber Gedanken macht, welche Funktion Zimmermann in dem Sender hatte, den Adenauer gegen die „linke“ ARD aufbot.