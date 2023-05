Es ist eine Horrorgeschichte, die hier erzählt wird, aber sie ist nicht fiktiv. Die ZDF-Dokumentation „Geständnisse eines Neonazis“ zeigt in drei Teilen die Geschichte eines Aussteigers aus der Neonaziszene und anhand dieser, wie sich rechtsextreme Gruppen in Deutschland und Österreich aufgestellt haben.

Zeugen wie der Protagonist, der in der Szene bestens vernetzt und mutmaßlich selbst an Straftaten beteiligt war, sind selten. Die Gefahr für jemanden, der auspackt, ist groß. „Michael“, wie er im Film heißt, bleibt deshalb anonym. Um ihn auftreten zu lassen, wählt das Team um Autor Dennis Leiffels eine ungewöhnliche Erzählform: Es macht aus „Michael“ einen Avatar, eine Figur, wie in einem Computerspiel. Auch die Szenen und Personen, von denen er berichtet, werden digital nachgestellt. Produktion und Recherche – das Prüfen einer anonymen Quelle, die Versicherung der Triftigkeit ihrer Erzählung – werden offengelegt. Wir sehen nicht nur den virtuellen „Michael“, sondern auch die Produktion im Studio. Das Ergebnis ist gewöhnungsbedürftig. Die fortwährende Versicherung, wie oft das Filmteam geprüft und nachgehakt, wie viele Akten es gewälzt, mit wie vielen Menschen es gesprochen habe, nervt auf Dauer ein wenig. Doch die Gründe hierfür sind verständlich. Die Brisanz dessen, was hier gezeigt wird, rechtfertigt das Vorgehen.

Von klein auf indoktriniert

Die erste Folge handelt von Michaels Jugend, seinem Aufwachsen mit einem Großvater, der den Zweiten Weltkrieg nie hinter sich gelassen hat und immer noch Kameraden aus der Wehrmacht trifft. Er macht dem Enkel klar: „Du musst einsatzbereit sein, wenn der Feind kommt.“ Diese Einsatzbereitschaft lernt Michael in völkischen Jugendcamps, in denen er erste Kontakte in die Szene knüpft, die bald sein gesamtes soziales Umfeld bildet. Folge 2 und 3 schildern seine Verstrickung in rechtsradikale Netzwerke und mafiöse Strukturen, in denen mit Waffen gehandelt wird, die auch Michael irgendwann schmuggelt.

Interviews ergänzen die Erinnerungen des Protagonisten und binden sie in die Geschehnisse der letzten Jahrzehnte ein. Die Dokumentation gibt nicht nur Einblick in eine Subkultur, mit ihrer Musik, ihren sozialen und wirtschaftlichen Strukturen. Sie rekapituliert die jüngere Zeitgeschichte. Nicht alles, was man hier erfährt, ist neu. Wer die deutsche Gegenwart und jüngere Vergangenheit mit wachen Augen verfolgt, sollte wissen, welche Gefahr vom Rechtsextremismus ausgeht. Doch in insgesamt eineinhalb Stunden noch einmal geballt all die Verbrechen aufgerufen zu bekommen, trifft einen: die NSU-Morde, der Mord an Walter Lübke, die Anschläge in München, Halle und Hanau, rechtsextreme Chatgruppen bei der Polizei, Waffenlager und all die weniger bekannten rechtsextremen Straftaten (im Jahr 2021 waren es laut Verfassungsschutz durchschnittlich 55 pro Tag). Wer kann da leugnen, dass der Terror, vor dem wir uns fürchten müssen, vor allem von rechts kommt?

Rechte Bruderschaften

Es muss einen schockieren, was hier passiert, und ebenso, dass so viele Taten nicht verhindert wurden. Dass die Behörden versagten und Menschen, die versuchten, Strukturen und Verbrechen aufzudecken, alleingelassen wurden. Sie, etwa die Anwältin Seda Başay-Yıldız oder der ehemalige Polizist Uwe Sailer, kommen in der Dokumentation zu Wort. Als der Verfassungsschutz Sailers Hinweisen auf das rechtsextreme Netzwerk „Objekt 21“ nicht nachging, ermittelte dieser auf eigene Faust weiter – und behielt recht. Auch Michael hatte mit „Objekt 21“ Kontakt. Er erzählt außerdem von einem weiteren Netzwerk, einer Bruderschaft aus Thüringen, den Turonen. Während ihr österreichisches Pendant weitgehend zerschlagen wurde, gibt es die Thüringer Gruppe noch immer. Michael glaubt: Auch sie handelt mit Waffen.

Der Dreiteiler endet mit einer Einschätzung, die alle Interviewpartner ­teilen: Der Rechtsextremismus ist gewaltbereit und verfügt über die Mittel und Strukturen, diese Gewalt umzu­setzen. Wenn wir nichts tun, geschieht der nächste Anschlag. Der Horror im realen Leben hört nicht auf, wenn man wegschaut.

Geständnisse eines Neonazis, heute um 22.15 Uhr im ZDF, abrufbar in der Mediathek.