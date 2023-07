Aktualisiert am

Der Intendant des ZDF, Norbert Himmler, hat auf die Beschwerde des CDU-Fraktionsvorsitzenden in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, über den Nazi-Vergleich, den der Moderator Jan Böhmermann, zur CDU gezogen hatte, reagiert. Die Distanzierung fällt vorläufig allerdings knapp und unpersönlich aus.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

„Das ZDF“, heißt es auf Anfrage der F.A.Z., „distanziert sich von der Äußerung Böhmermanns. Der Tweet ist eine private Äußerung von Jan Böhmermann, die in keinem Zusammenhang mit einer Produktion des ZDF steht. Das Schreiben von Herrn Schnieder ist eingegangen und wird selbstverständlich beantwortet.“

Böhmermann hatte die CDU auf seinem Twitter-, oder jetzt X-Account, als „Nazis mit Substanz“ beschrieben: „Keine Sorge, die Nazis mit Substanz wollen nach aktuellem Stand voraussichtlich nur auf kommunaler Ebene mit Nazis zusammenarbeiten“, lautete der Text. Das war eine Anspielung auf das „Sommerinterview“ des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, in dem dieser sich nach eigener Überzeugung eindeutig zu der Frage, ob seine Partei mit der AfD kooperiere, geäußert hatte. So eindeutig wie vielleicht gedacht, war die Einlassung, die eine Absage an eine Zusammenarbeit mit der Rechtspartei darstellen sollte, allerdings nicht angekommen.

Den direkten Vergleich mit „Nazis“, den Böhmermann zog, hatte zunächst die CDU-Vizevorsitzende Karin Prien öffentlich kritisiert. Der Mainzer CDU-Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder forderte den ZDF-Intendanten dann in einem Brief, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert, auf, sich zu distanzieren. Es bedürfe „dringend und umgehend einer offiziellen Stellungnahme von Ihnen, die deutlich macht, dass solche Äußerungen nicht mit dem Codex des ZDF vereinbar sind.“ Zu einer solchen persönlichen, öffentlichen Äußerung ist der ZDF-Intendant Himmler aber offenbar nicht bereit.

Jan Böhmermann müsse sich zudem, schrieb der CDU-Fraktionschef Schnieder dem ZDF-Intendanten, öffentlich für seine Entgleisung entschuldigen. „Bis dahin und somit bis zur Klärung der offenbar unklaren Haltung von Herrn Böhmermann dazu, was ,Nazis' ausmacht, kann es nach unserem Verständnis vom Anspruch des ZDF eine weitere publizistische Tätigkeit des Herrn Böhmermann im Auftrag des ZDF nicht geben“, heißt es laut der Deutschen Presse-Agentur in dem Schreiben.