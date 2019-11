Youtuber in der Kritik : Rezo und die Folgen

Aktualisiert am

Der Youtuber Rezo kann die Empörung über eines seiner Videos gerade nicht ganz nachvollziehen. Das könnte mit seinem Welt- und Politikverständnis zu tun haben, das er schon an anderer Stelle offenbart hat.

Der Youtuber Rezo steigt bei der „Zeit“ gerade zum Kolumnen-Star auf. Was er von sich gibt, hat plötzlich in jeder Einzelheit Gewicht, mag es noch so leichtgewichtig sein, wie zum Beispiel das „Kiss, Marry, Kill“-Video, das er vor ein paar Tagen hochgeladen hat. Da lässt er sich mit zwei anderen Youtubern darüber aus, mit wem er bei der Auswahl etwa zwischen den Popgrößen Katja Krasavice, Shirin David und Pietro Lombardi anbandeln und wen er um die Ecke bringen würde.

Rezo hielt dieses Spiel, das im Netz nicht nur er betreibt, wahrscheinlich für harmlosen Zeitvertreib, bis er jetzt eines Besseren belehrt wurde. Denn nun wird ihm Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen und Sexismus vorgeworfen. Was er, wie der Diskussionsverlauf bei Twitter zeigt, offenbar nicht so ganz nachvollziehen kann. Das wiederum überrascht nicht, sieht sich Rezo doch als Logiker. Und für einen solchen gibt es zunächst einmal nur eine Lesart: seine.