„Geliefert“ auf Arte : Der Sisyphos in der modernen Dienstleistungswelt

Onlinehandel boomt. Keiner wüsste das besser als der treuherzige Loser Volker (Bjarne Mädel) vom Paketbotendienst Regensburg. Irgendwie ist Volker immer der Letzte, der den Transporter nach zwölf bis dreizehn Stunden Auslieferung auf den Hof fährt. Was dem Chef (Stefan Merki) sauer aufstößt, obwohl keine Überstunden bezahlt werden. Aber wozu ist man Chef, wenn man die „Low-Performer“ nicht rundmachen kann?

Der Zeitverzug ist menschlich – Volker hat für jeden Kunden ein freundliches Wort, bei der alten Frau Stolte schaut er nach dem Sicherungskasten, und er stellt die Bestellungen tatsächlich zu. Zettel in den Briefkasten und weiterfahren, das macht Volker nicht. Also geht es für diesen Sisyphos der modernen Dienstleistungswelt tagein, tagaus treppauf, treppab, machen ihm gestresste, aggressive, einsame oder gar keine Leute auf, weisen Sachen zurück, beschweren sich, sind oft unfreundlich und bedanken sich selten. Volker schleppt Matratzen und Säcke mit Hundefutter. Keine Zeit für korrektes Parken oder Verschließen des Wagens. Für die Kundschaft gilt: Warum selber tragen, wenn es doch den Boten gibt? Der freilich tagsüber in eine Flasche pinkelt und das

Figuren wie Volker, Leute, die sich mit prekär gewahrter Würde als Abgehängte wiederfinden und trotzdem stur am Glauben an den Aufstieg durch Willensanstrengung festhalten, spielt im deutschen Film vielleicht niemand so glaubwürdig wie Bjarne Mädel. Mädels Verlierer sind nicht bloß Opfer der marktwirtschaftlichen Umstände im Sinn der Sozialkritik, sondern stehen sich auch selbst im Weg, könnten doch mal halblang machen oder fünfe gerade sein lassen. Sie gehören jedenfalls zu denen, die es nach landläufiger Meinung leichter haben könnten, wenn sie nicht sie selber wären. Sie sind so verwundbar wie sympathisch, aber auch stur und blöd aus Prinzip. Bis es nicht mehr geht. In „Geliefert“ verbindet der Regisseur und Autor Jan Fehse ein Mädel-typisches Charakterporträt geglückt mit einem Sozialdrama, das die Strukturen ausbeuterischer Beschäftigung im Paketdienstleistergewerbe szenisch freilegt (Kamera Michael Wiesweg).

Früher war Volker Jugend-Fußballtrainer, bis er nach einem Ausraster wegen grober Ungerechtigkeit erst gesperrt und dann gefeuert wurde. Der vermeintlich leichte Botenjob entpuppt sich als Knochenmaschine. Sohn Benny (Nick Julius Schuck) hat dem alleinerziehenden Vater pubertätsbedingt erst mal die Ehrlichkeit gekündigt, hängt mit Freundin Sandy (Nadja Sabersky) ab und geht für Kohle zur Mutter, die die Unterhaltsverpflichtung aussitzt und ihren Sohn lieber mit teuren Geschenken ködert. Eine Demütigung für Volker, dem außer seinem Chef auch die Vermieterin im Nacken sitzt. Für frische Lebensmittel durchsucht er abends den Supermarktcontainer.

Dramen aus der neuen Dienstleistungswelt gibt es viel zu wenige

Als die Waschmaschine den Geist aufgibt und Benny Geld für die Abschlussfahrt braucht, als ein arroganter Kunde sich kistenweise Wein aus dem Geschäft im Erdgeschoss in seine Wohnung liefern lässt – „ich sichere doch Ihren Arbeitsplatz“ – und Volkers Lappen wegen Geschwindigkeitsüberschreitung eingezogen wird, schließlich der ehemalige Vereinskollege (Marcus Mittermeier) jede Hoffnung auf einen Trainerjob zunichtemacht – „die kommen jetzt alle von der Sporthochschule“ –, wird Volkers Moral mürbe. Erst lässt er sich auf fragwürdige Nebengeschäfte ein, dann macht er lange Finger. Allerdings ohne jemand anderen als den Staat zu schädigen, was auch seine platonische Freundin, die Polizistin Lena (Anne Schäfer), lässlich findet.

„Geliefert“ lässt seinem Antihelden Volker schließlich auf schmerzhaften Umwegen vorsichtig so etwas wie Gerechtigkeit widerfahren. An der arbeitsrechtlichen Fragwürdigkeit der Bedingungen im fiktiven, aber realistisch verdichteten Paketzustellbetrieb Regensburg lässt der Film keinen Zweifel. Nebenfiguren wie der Chef, die Vermieterin und der Fußballkollege sind zwar wandelnde Erfolgreichen-Klischees, aber die Auseinandersetzungen, Enttäuschungen und Emanzipationsbemühungen der trotz allem liebevollen Vater-Sohn-Beziehung spielen Mädel und Schuck in sehenswerter Buddy-Manier. Solche Fernsehdramen aus der schönen neuen Dienstleistungswelt gibt es in dieser Form ohnehin viel zu wenige.

Geliefert läuft heute, 20.15 Uhr, auf Arte.