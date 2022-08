Aktualisiert am

Wofür der RBB-Skandal steht : Das ignorieren die Richter in Karlsruhe alles

Wiederholt und kontinuierlich hat sich das Bundesverfassungsgericht als verlässlicher Garant einer kommoden Finanzausstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erwiesen, zuletzt mit seiner Entscheidung vom 20. Juli 2021 zur Beitragserhöhung durch den 1. Medienänderungsstaatsvertrag. Sachsen-Anhalt hatte nicht zugestimmt. Das Land hatte den Versuch unternommen, auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, die Finanzausstattung der Rundfunkanstalten auf dem Status quo festzuschreiben. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht in seiner Nibelungentreue zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk schroff zurückgewiesen.

Das Land habe, so das Bundesverfassungsgericht, die „föderale Verantwortungsgemeinschaft“ für den Rundfunk, genauer: für die Erfüllung seiner Ansprüche auf „funktionsgerechte“ Finanzierung verlassen. An die Stelle des Landtags von Sachsen-Anhalt trat das Bundesverfassungsgericht selbst, indem es das Inkrafttreten des 1. Medienänderungsstaatsvertrags unmittelbar anordnete, den neuen Rundfunkbeitrag festsetzte und darüber hinaus den Rundfunkanstalten einen Anspruch auf „kompensierende Mehrausstattung“ zuerkannte. Das Gericht bescheinigte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneut seine essenzielle Bedeutung für freie Meinungsbildung und damit für die Demokratie. Authentische Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darstellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund rücken sollten Orientierungshilfe im Zeitalter der Fake News bieten.