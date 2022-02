Putins Propaganda bei RT DE : „In einem Zustand der Euphorie“

Bei RT DE erscheint der Krieg, mit dem Putin die Ukraine überzieht, genau so, wie der russische Herrscher sich das wünscht. So sieht Propaganda im Jahr 2022 aus.

Die Meldung erschien um kurz nach halb fünf Uhr morgens, pünktlich zum Angriff auf die Ukraine, den Wladimir Putin der russischen Armee befohlen hat. Die Ukraine wird von allen Seiten attackiert und beschossen. Bei RT DE, dem deutschen Ableger des russischen Staatsfernsehens, heißt es: „Putin beginnt militärische Sonderoperation zum Schutz des Donbass und Entnazifizierung der Ukraine.“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Der Begriff „Entnazifizierung“ dürfte noch dem Letzten verdeutlichen, worum es Putin geht. Nicht nur um die „Befreiung“ der selbst ernannten Republiken Donezk und Luhansk, in die er schon einmarschiert ist. Es geht um die ganze Ukraine. Das Ziel sei es, sagt Putin in seiner Kriegserklärung, „die Menschen zu schützen, die das Kiewer Regime seit acht Jahren Misshandlungen und Völkermord aussetzt. Und hierfür werden wir die Demilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine anstreben, auch um diejenigen vor Gericht zu bringen, die zahlreiche blutige Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung einschließlich Bürgern der Russischen Föderation begangen haben.“ Was Putin zur weiteren propagandistischen Begründung seines Angriffskrieges braucht, liefert der Staatskanal Russia Today. Dessen englischsprachiges, internationales Programm, das zum Beispiel bei Facebook abgerufen werden kann, und die deutschsprachige Ausgabe RT DE mit eigener Website und Videos gestalten ihr Programm exakt so, dass es zu Putins Legende passt: Der Angreifer wird zum Opfer, das Opfer zum vermeintlichen Aggressor, dämonisiert – und als „Nazi-Regime“ ausgegeben.