„Altes Land“ im ZDF : Wink mit der Holzbank

Das Landleben ist nicht einfach. Auch wenn die Großstädter das gerne so hätten. Und lustig ist es auch nicht. Heute nicht, in den Fünfzigern nicht und erst recht nicht unmittelbar nach dem Krieg. So viel begreift man als Zuschauer selbst dann, wenn man die gefühlt hundert Zeitsprünge, die einem das Drehbuch des Zweiteilers „Altes Land“ zumutet, nicht unbedingt kapiert.

Manche der Figuren allerdings brauchen für die Erkenntnis dennoch bis zum Ende der Geschichte. Etwa der Journalist Burkhard Weißwerth aus Hamburg, der zugezogen ist und mit seinem kecken „Moin, Moin“ zweimal neunzig Minuten lang hofft, Teil der Dorfgemeinschaft zu werden – ein Missverständnis, das sich womöglich aus der Vorbereitung mit Hilfe von Reiseführern erklärt. Weißwerths Doppelgruß wird im Ort bestenfalls als Ausweis von Geschwätzigkeit betrachtet, seine sämtlichen Anbahnungsversuche bei den neuen Nachbarn bleiben unerwidert. Sie haben genug mit sich selbst zu tun. Heimisch jedenfalls wird er nicht.

Heimat: Das mag aus der Ferne noch ein ganzes Land bedeuten, kommt man näher, reduziert sich der Sehnsuchtsort bald schon auf ein Dorf und am Ende vielleicht auch nur auf ein Haus. In der Verfilmung von Dörte Hansens Bestseller „Altes Land“ verdichtet sich das Gefühl von Zugehörigkeit sogar noch weiter: auf eine kleine Holzbank – weshalb das unscheinbare Möbel unter der Regie von Sherry Hormann zur großen Bühne werden kann.

Vorstoß in die Lust an der Landlust

Drei Generationen hat die Bank vor dem Hof schon überdauert. Einst als Hochzeitsbank für die Eheleute Eckhoff geschreinert, hält sie durch bis zu ihrer Rolle als Witwenbank, wird zwischendurch Fluchtort der fünfjährigen Vera, die am Ende ihres langen Lebens immer noch dort Platz nimmt und resolut bestimmt, wer ihr zur Seite sitzen darf. Denn auf der Bank wird geliebt und geflüstert, gestritten – und gestorben. Nur wer diesen Platz erobert, gehört wirklich dazu. Selbstredend wird Burkhard Weißwerth das nicht zuteil.

Dörte Hansens Roman aus dem Alten Land, der Gegend südlich von Hamburg, stieß bei seinem Erscheinen mitten hinein in die Lust an der Landlust, obwohl die reetgedeckten Häuser eher struppig waren und die Plattdeutsch sprechenden Einheimischen die Zugezogenen misstrauisch umkreiselten. In den Bildern von Armin Golisano (Kamera) hingegen ist der Hof der Eckhoffs nun trotz morschen Fachwerks und verblasster Fassade vor allem pittoresk. Und es spricht Iris Berben in der Rolle der Vera kein einziges Wort Plattdeutsch. Dabei ist der Dialekt für die Erzählung so viel mehr als nur Ausweis von Lokalkolorit, nämlich Gradmesser für die Verwurzelungstiefe der Person.

Es dauert, bis man die auch im Film gegen die Chronologie erzählten Geschicke von etwa einem halben Dutzend Frauenfiguren (teils doppelt und oft prominent besetzt, etwa mit Karoline Eichhorn und Nina Kunzendorf) einigermaßen entkordelt und begreift. Dem Buch gelingt es, so genau auf diese Figuren zu schauen, dass der ländliche Mikrokosmos zum Welttheater führt – vom Leben zwischen Kriegsversehrten, Feuerwehrball und Kirschbäumen zu Beginn, zwischen Stadtflüchtlingen, Touristenbauernhöfen und noch immer den Kirschbäumen später.

Dick aufgetragen wie die Schminke der Darsteller

Was der Erzählung Möglichkeiten eröffnet, die Dorfcharaktere in all ihrer Ambivalenz zu entwickeln und verborgene Parallelen aufzuschlüsseln, ist filmisch umgesetzt nicht nur behäbig, sondern wird seltsam platt parallel gesetzt. Da gehen Szenen der Ankunft von Veras Mutter Hildegard (Birte Schnöink) 1945 nahtlos über in Szenen von Annes Ankunft auf dem Hof der Gegenwart. Dass beide dieselbe Strecke gehen, beide mit einem Kind an der Hand, beide mit versteinerter Miene, lässt jede Art leitmotivischer Beiläufigkeit vermissen. Hier wird noch das Offensichtlichste mindestens so dick aufgetragen wie die Schminke der Schauspieler, von denen manche eine Zeitspanne von mehr als einem halben Jahrhundert schultern müssen.

Damit hat man ihnen keinen Gefallen getan. Und die aufdringliche Parallelführung erweist sich als geradezu obszön, wenn die eine Mutter Krieg, Flucht und Vertreibung überlebt, dabei ihren Mann und zwei Kinder verliert, während die andere siebzig Jahre später ihren Freund, einen mittelmäßigen Krimiautor, beim Fremdgehen mit seiner Lektorin erwischt. Sicher, auch vergleichsweise triviale Verletzungen können weh tun, doch vor lauter inneren und äußeren Beschädigungen dringt man hier kaum noch durch zu den Menschen. Sie sind in ihrem Schmerz gefangen, bleiben unnahbar und fremd, und manche führt das in solche Gefühlskälte, dass man sich wundert, keine Eisschicht auf ihrer Haut zu sehen.

Vera, die als Teenager von der Mutter allein auf dem Hof zurückgelassen wird, ist der komplizierteste Fall – und man möchte meinen, mehr Trauma sei nicht möglich. Und doch hält Karl, der kaum ansprechbare Kriegsveteran und fortan ihr Stiefvater, in der Schicksalsgemeinschaft einigermaßen mit – bis sie aus Liebe zu ihm eine qualvolle Entscheidung trifft.

Von der Sehnsucht nach der vermeintlich intakten Provinz, von der die literarische Vorlage auch erzählt, profitieren mittlerweile etliche Magazine, Filme und Romane – die erfolgreichsten darunter „Der große Garten“ von Lola Randl oder „Unterleuten“ von Juli Zeh. Doch während „Unterleuten“ über die Irrungen und Wirrungen in Brandenburg wie gemacht war für eine Verfilmung und der ZDF-Mehrteiler im Frühjahr ihn lässig und mit Witz in Szene setzte, gelingt das mit der Hansen-Verfilmung nicht. Die Inszenierung fällt so unentschieden aus wie die Kirschmarmelade der Zugezogenen, die allen Öko-Absichten zum Trotz im Ausguss landet. Dieser filmischen Erzählung über das Fortgehen, Bleiben und Wiederkehren fehlt jede Spannung. Mögen die Menschen alle etwas vom harten Leben auf dem Land in sich tragen, die Bilder geben es nicht her.

Altes Land läuft am Sonntag und Montag, jeweils um 20.15 Uhr, im ZDF.