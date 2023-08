In der Berichterstattung überregionaler Pressemedien über Windenergieanlagen existiert angeblich eine unversöhnliche Gruppenbildung von Befürwortern und Gegnern dieser Energiegewinnung. So werde in einer Reihe von Artikeln ein Schreckensbild von Windenergieanlagen als Vogelmörder gezeichnet, obwohl die Statistik weitaus geringere Zahlen ausweise, als die Artikel suggerierten. Dem Schutz der Biodiversität werde in der windkraftfreundlichen Presse die Aufgabe gegenübergestellt, mithilfe der Windenergie dem weltweiten Klimawandel entgegenzuwirken.

Das sind die Thesen des Arbeitspapiers „Vom Winde verdreht?“ der Otto Brenner Stiftung, einer Wissenschaftsstiftung der IG Metall. Die Kulturwissenschaftlerin Georgiana Banita (Universität Bamberg) untersucht darin „Mediale Narrative über Windkraft, Naturschutz und Energiewandel“. Sie identifiziert in den untersuchten Zeitungen F.A.Z., „Süddeutsche Zeitung“, „Die Welt“ und „Spiegel“ einen „Krieg der Werte“: „Es haben sich zwei ‚Lager‘ herausgebildet: Auf der einen Seite jene, die einen Erhalt heimatlicher Natur und Kultur betonen, und das Thema zuweilen in ei­nen nationalistischen Diskurs überführen. Dem gegenüber stehen Befürworter der Windwende, die sich für den Klimaschutz einsetzen und dem technologischen Fortschritt optimistisch begegnen.“