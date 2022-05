Neues „Warhammer“-Videospiel : So übel wird das 41. Jahrtausend

Es sieht schlecht aus für die Grey Knights. Justiziar Bor ist in die Knie gegangen. Die Klinge eines Death-Guard-Häretikers steckt zwischen den Platten seiner Terminatorrüstung. Purgator Thule ist verwundet, mit dem Rücken zum Feind lädt er die mit Reinheitssiegeln gesegnete Psykanone nach. Die Servomotoren der Rüstung von Apothekar Garron kreischen, als dieser in Richtung Bor stampft, während ihm Bruder Voldar den Weg mit seiner Nemesis-Force-Hellebarde bereitet. Regungslos verharrt allein Inquisitorin Vakir, gebunden in außerweltlicher Zwiesprache mit einem Avatar des Eldar-Kriegsgottes Khaine, der ihr mehr über die Pläne des Chaosgottes Nurgle verraten soll – Vater der Plagen, Herr der Fliegen, Großer Verderber, Meister der Pestilenz, Herr des Verfalls – also eine Art mit Bosheit erfülltes Sandwich, das vor Äonen bei H.P. Lovecraft unter das Sofa gerutscht sein muss. Er will dem Kosmos mit der „Blüte“ sein „finales Geschenk“ überbringen. Von einem „fauligen Obstgarten“ ist die Rede, von „Dämonensaat“ und „fünf verborgenen Toren“. Da würde selbst Karl Lauterbach die Flucht ergreifen. Es ist ganz schön was los im Videospiel „Warhammer 40000: Chaos Gate – Daemonhunters“.

Doch was ist „Warhammer 40k“, ein Stoff, der etwas verspätet den Genre-Begriff „Grimdark“ prägte – „for in the grim dark future there is only war. [...] There is no peace amongst the stars, only an eternity of carnage and slaughter, and the laughter of thirsting gods“ – und nun wieder mit aller Macht in Form von Memes, Serien und Videospielen auf die Bildschirme drängt, obwohl er 35 Jahre alt ist?

Der überdrehte Irrsinn, in dem alles vielfach zu überdimensioniert, zu schwer, zu elektrisch, zu metallisch, zu mittelalterlich, zu finster, zu krank und zu hoffnungslos ist, geht zurück auf Rick Priestly, der 1982 für die Miniaturen-Schmiede „Games Workshop“ Gratis-Brettspielfiguren erfinden sollte, mit denen man den Verkauf der ursprünglich produzierten „Dungeons & Dragons“-Miniaturen ankurbeln wollte. 1987 erschien „Warhammer 40.000: Rogue Trader“. Es wurde ein Hit, der sich rasch weiterentwickelte. Bald entstand eine Szene, in der man sich für stolze Preise Plastik-Modelle diverser Einheiten im Maßstab 1:60 kauft, sie zusammenklebt und in die Schlacht schickt. Jene, die Geduld und Zeit hatten, bemalen die Figuren eigenhändig.

Sie belegen ihre Pausenbrote mit Tyrannosauriern

Doch das Interessante, weil auf unnachahmliche Weise hanebüchen, ist das Universum, in dem die verschiedenen Fraktionen aufeinandertreffen, und das seit 1997 in den Büchern und Hörbüchern der „Black Library“ sowie seit neuestem in der markeneigenen Streamingplattform „Warhammer+“ ständig erweitert, revidiert und wiederzusammengeflickt wird – natürlich auch, damit die Verkäufe der Miniaturen laufen. Youtube-Kanäle wie der des Warhammer-Lore-Experten „Lutin“ versuchen das Chaos in mehrstündigen Erklärvideos zu bändigen. Anderen hilft das Online-Nachschlagewerk „Lexicanum“.

Wir befinden uns also im 41. Millennium, 40 000 Jahre in der Zukunft. Die Zeitspanne zeigt, welcher Grad an Übertreibung die Grundlage des Science-Fiction und Fantasy verschlingenden und wieder ausspuckenden Universums von „Warhammer 40k“ ist. Man kann darüber streiten, ob der Menschheit diese Zeit bekommen ist. Auf der Habenseite stehen ein zerfleddertes galaktisches Imperium, das von einem kirchlich-faschistoiden Machtapparat und der dazugehörigen Bürokratie zu Tode geknechtet wird, ein tödlich verwundeter Gott-Kaiser (ehemals eine Art Heavy-Metal-Heiland), der von einem goldenen Thron auf Basis außerirdischer Technologie und täglich tausenden Menschenopfern am Leben gehalten wird, Maschinenpriester vom Mars – „das Fleisch ist schwach!“ –, die einen Toaster nicht bedienen können, ohne vorher den großen Omnissiah anzubeten und zu guter Letzt die wohl bekanntesten Figuren des Warhammer-40k-Universums, die Space Marines, im „Hochgothisch“ genannten Pseudo-Latein, „Adeptus Astartes“ genannt. Das sind genetisch und kybernetisch hochgezüchtete Superkrieger mit zwei Herzen und drei Lungen, die in Ceramit-Power-Rüstungen gehüllt sind, sich mit Rambo die Zähne putzen und ihre Pausenbrote mit Tyrannosauriern belegen.