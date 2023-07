Nachdem er das redaktionelle Angebot „Libra – Rechtsbriefing“ am 3. März wegen mangelnder Staatsferne gestoppt hat, muss sich Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) abermals für die Juris GmbH rechtfertigen.

Der mehrheitlich in Staatshand befindliche Rechtsdienstleister hatte in den letzten Wochen an verschiedenen Orten eine Stellenanzeige „Redaktionsleitung (m/w/d) Berlin“ geschaltet. Die gesuchte Person sollte eine Nachrichtenredaktion aufbauen sowie „fachlich und disziplinarisch die angestellten Redakteurinnen und Redakteure“ führen. Für die Tätigkeit erforderlich sei neben Erfahrung mit Redaktionssystemen auch ein „ausgeprägtes Interesse an Rechtspolitik“.

Gelbe Färbung

Die Stellenanzeige, auch auf der Juris-Unternehmens-Website veröffentlicht, wurde nach einer Anfrage der F.A.Z. gelöscht. Juris ist es nicht gestattet, journalistische Produkte anzubieten. Im Fall des Magazins „Libra“ hatte das ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Christoph Möllers nachgewiesen. „Libra“ war nach Amtsantritt von Buschmann in Betrieb gegangen und berichtete auffällig häufig und positiv über den FDP-Minister, die Erkennungsfarbe war ein sattes Gelb gewesen.

Auf der Libra-Website heißt es inzwischen „Under construction“, was den Verdacht nährt, dass Juris sein einstiges Prestigeprojekt auf die ein oder andere Weise wiederbeleben könnte. Zwar verlangt das Bundesjustizministerium (BMJ) nun Aufklärung von Juris, wie es zur „fehlerhaften Veröffentlichung“ der Stellenanzeige durch eine „Personalagentur“ kommen konnte.

Doch die Rolle des Ministeriums selbst bleibt diffus. Das BMJ hat mit dem sonderbeurlaubten Ministerialrat Johannes Weichert einen der beiden Geschäftsführer von Juris ernannt (Gesamtvergütung: 150.000 Euro plus 31.700 Euro Altersaufwendungen, laut Beteiligungsbericht des Bundes für 2022) und stellt mit Ministerialdirigentin Susanne Bunke die Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie die Mehrheit der Mitglieder im Gremium. Diese Beamten sollen monatelang keine Kenntnis davon gehabt haben, wie das Stellenprofil angefertigt, möglicherweise budgetiert und sodann ausgeschrieben wurde?

Dementi der Juris GmbH

Dass Juris einen neuen Vorstoß in Richtung Journalismus wagt, dementiert ein Unternehmenssprecher: „Die Juris GmbH entwickelt ihre Produkte laufend weiter und stellt hierzu auch Personal ein. Juris hat jedoch weiterhin nicht vor, presseähnliche Produkte anzubieten.“ Inzwischen heißt es, man suche „lediglich Verstärkung für das Lektorat“. Auf die Frage, wie viele Bewerbungen für die ausgeschriebene Redaktionsleitung bereits eingegangen waren, bevor die Anzeige gelöscht wurde, äußert sich das Unternehmen ebenso wenig wie zur Rolle des seit 2001 amtierenden Geschäftsführers Samuel van Oostrom (324.695 Euro Gesamtvergütung). Er residiert, wie seine Ehefrau, die seit 2009 Prokuristin bei Juris ist, in Saarbrücken und hat Managementfunktionen auch in anderen Unternehmen inne.

In Antworten der Bundesregierung auf umfassende Anfragen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und des Abgeordneten Martin Plum wurde bekannt, dass Juris im vorletzten Kalenderjahr für Marktentwicklung, Strategie und juristische Beratung 1,8 Millionen Euro an externe Partner gezahlt hatte.