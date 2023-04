Ein tollwütiger Hahn hat mich niedergemäht. Mein Kämpfer liegt im nassen Sand des Strandes, der Schnabel des Tieres rast auf ihn zu, das Schicksal ist besiegelt. „Die Jagd ist beendet“ steht auf dem Bildschirm – eine nette Umschreibung für meine abermalige Niederlage gegen ein mutiertes Geflügeltier.

Philipp Johannßen Redakteur vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Im Videospiel „Wild Hearts“ bedrohen große und extrem große tierähnliche Wesen, die Kemono, das Leben der Menschen. Einst lebten beide friedlich nebeneinander her in der Fantasiewelt Azuma, die an das feudale Japan angelehnt ist.

Wie bringt man die Kemono zur Strecke?

Doch als die Tiere aufbegehren, gibt es für die Menschen nur noch eine Lösung: Die Kemono müssen zur Strecke gebracht werden. Die Hoffnungen liegen auf einem eher einsamen Kämpfer, der mit einer alten Macht ausgestattet wird. Als Hilfe im Kampf können „Karakuri“, Waffen und Werkzeuge aus Holz, beschworen werden. Mit dieser Besonderheit grenzt sich das von Omega Force entwickelte Spiel etwas von der bekannten Spielserie „Monster Hunter“ ab, zu der es sonst viele Parallelen aufweist.

Doch es gehört weitaus mehr dazu, als nur ein paar Holzgeräte aufzubauen, um die Monster zu besiegen. Was an keiner Stelle des Spiels erwähnt wird: Ohne Resilienz kommt man hier nicht weit. Das vor allem daran, dass es nur einen Schwierigkeitsgrad in dem Spiel gibt – und der hat es in sich. Die ersten beiden Kemono können noch als Aufwärmübung abgetan werden. Das rattenähnliche „Blutschwänzchen“ und die „Zederngeißel“, ein mit Harz und Pollen bedecktes Ungetüm, sind keine anspruchsvollen Gegner. Sie lassen sich mit jeder beliebigen Waffe und wenig taktischer Vorplanung in wenigen Minuten erlegen.

Ohne Scheitern kein Fortschritt

Doch bereits der dritte Gegner ist eine echte Herausforderung. Sich dem „Floragrunzer“ im Nahkampf zu nähern, ist nicht empfehlenswert. Der pflanzenbewachsene Eber ist mit seinen mächtigen Hauern auf kurze Distanz nicht zu bezwingen. Schon hier beißt mein Kämpfer regelmäßig ins Gras der saftig grünen Wiesen.

Liegt es allein an der falschen Waffe oder an der falschen Taktik? Oder liegt es einfach daran, dass ich schlichtweg nicht gut genug dafür bin? Hilfestellung vom Spiel gibt es keine, ich kann nur herumprobieren. Oder ich hole mir bis zu zwei weitere Spieler als Verstärkung hinzu. Aber doch nicht schon jetzt, so früh im Spiel? Nein, denke ich. Das würde sich wie eine Niederlage anfühlen.

Nach mehreren Fehlschlägen dann ein Erfolgserlebnis: Mit Pfeil und Bogen lässt sich das Wildschwein dann aus der Ferne besiegen. Die Sicherheit der Distanz geht allerdings mit einem geringen Schaden der Pfeile einher. So ist der Sieg mühsam erkämpft, es dauert am Ende ganze 75 Minuten, bis der Eber am Boden ist, weil das Tier ständig die Flucht ergreift. Nur mit Nerven und Ausdauer hole ich mir diese Jagdtrophäe schlussendlich.

Die äußert fordernden Kämpfe mögen einigen Spielern als Motivation dienen. Titel des Genres „Souls-like“, benannt nach dem Spiel Demon Souls, haben in den vergangenen Jahren viele Fans gefunden. Mit ihrem hohen Schwierigkeitsgrad sind diese für die Masochisten unter den Gamern gemacht worden.

Klar, für Entwickler ist es immer ein schmaler Grat, die richtige Balance zu finden. Genau deshalb gibt es in vielen Spielen verschiedene Schwierigkeitsgrade, aus denen gewählt werden kann. Bei Wild Hearts ist dies durch den integrierten Mehrspielermodus, bei dem zwei weitere Spieler jederzeit helfen können, nicht so einfach umsetzbar – es wäre aber möglich gewesen.

Ich hätte nicht erwartet, dass die Kämpfe so anstrengend und fordernd sind. Nach der Jagd auf den „Floragrunzer“ bin ich bereits ausgelaugt. Immerhin darf ich nun Minato besuchen, die einzig verbliebene Stadt der Menschen. Hier wird klar, dass alle Hoffnungen auf eine Rettung vor den Kemono auf mir ruhen, denn alle anderen Kämpfer sind bereits gescheitert. Also geht die Jagd weiter: Als nächstes wartet die „Federkralle“, sie lebt auf einer Insel, nicht weit vom Festland entfernt. Wieder probiere ich Waffen aus, stecke Niederlagen weg. Irgendwann ist der Frust zu groß. Das Federvieh stolziert im Sand abermals siegreich davon. Ich gebe auf und schalte die Playstation aus: Bereits das vierte Monster hat mir jede Lust genommen.

Mehr zum Thema 1/

Es soll möglich sein, allein alle Kemono zu besiegen. Doch wie soll das gehen? Die „Federkralle“ ist im Vergleich zum „Lavarücken“ oder dem „Erdspalter“, einem berghohen Bären, noch ein kleines Exemplar. Die kommenden Monster sind also noch größer, stärker und tückischer – und wie lange sollen diese Kämpfe erst dauern? Außerdem: die besiegten Kemono tauchen im Spiel wieder auf – zum Beispiel als Nebenaufgabe. Das ist nicht nur einfallslos, sondern auch demotivierend. Wofür dann die ganze Mühe?

Tut mir leid, Azuma, der auserwählte Retter der Menschheit bin ich nicht. Digitaler Ruhm und Ehre sind mir nicht genug Entschädigung für diesen Aufwand.

Wild Hearts ist für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Preis: rund 70 Euro.