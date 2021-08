Sprache in Polizeimeldungen : Die Menschen und ihr Tun hinter den Unfällen benennen

Es ist eine Unfallmeldung, wie sie Polizeipressestellen in Deutschland täglich dutzendfach versenden. Knapp gefasst, verständlich formuliert, das eigentliche Geschehen jedoch verzerrend. „Radfahrer von Pkw erfasst“, titelt das Polizeipräsidium Ravensburg am 7. Juli. „In der Metzgerstraße ist am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr ein Radfahrer von einem Auto erfasst und verletzt worden“, lautet der erste Satz. „Der 54-jährige Radler war auf dem Schutzstreifen unterwegs, als ein Pkw ihn beim rechts Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah. Durch den Zusammenstoß erlitt der 54-Jährige leichte Verletzungen“, informieren die Sätze zwei und drei. Die Meldung endet mit: „Am VW des 38-jährigen Autofahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.“

Martin Gropp Redakteur in der Wirtschaft.





Vier Sätze, die sich auch anders zusammenfassen ließen: „Während ein Autofahrer rechts in eine Einfahrt einbog, übersah er einen Radfahrer auf einem Fahrradstreifen, stieß mit ihm zusammen und verletzte ihn dabei leicht.“ Die Meldung der Polizei Ravensburg macht dagegen das Auto zum handelnden Subjekt, das den Radfahrer verletzt. Mehr noch: Bevor das geschieht, übersieht das Fahrzeug und nicht der Fahrer den Radler. Fast so, als ob es schon vollkommen automatisiert unterwegs wäre, wie es die Autobranche schon länger verspricht, oder gar Augen hätte. Der mutmaßliche Unfallverursacher taucht in dieser Pressestellen-Rhetorik dagegen lediglich als Leidtragender auf, dessen Fahrzeug Schaden genommen hat.