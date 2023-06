Das Weltgefüge ist ins Wanken geraten. In der Ukraine herrscht Krieg; in den Vereinigten Staaten steht ein ehemaliger Präsident unter Anklage; die Inflation treibt die Preise in die Höhe; Europa sucht händeringend nach Lösungen der Migrationskrise; in Großbritannien zerfleischen sich der amtierende Premierminister und sein Vor-Vorgänger vor aller Augen; die schottische Nationalpartei erlebt eine Kernschmelze; Streikwellen legen öffentliche Dienste lahm.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Und beim kommerziellen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ITV nimmt ein berühmter Moderator beim Tagesfernsehen nach Monaten der Spekulation seinen Hut. Anschließend gesteht er, jahrelang über eine Affäre mit einem wesentlich jüngeren Kollegen gelogen zu haben.